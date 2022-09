Endlich fix: Aegerter mit Yamaha in Superbike-WM 2023

Nach zwei überragenden Jahren in der Supersport-WM tritt Dominique Aegerter in eine neue Phase seiner Karriere ein. Der Schweizer steigt, wie von SPEEDWEEK.com angekündigt, mit Yamaha in die Superbike-WM 2023 auf.

Kein anderer Supersport-Pilot hat den Aufstieg in die Top-Kategorie so verdient wie Dominique Aegerter. Seit seinem Wechsel in die seriennahe Weltmeisterschaft führt der 31-Jährige das Feld vor, gewann 22 von 36 Rennen und stand in acht weiteren auf dem Podium. Nach dem Titelgewinn 2021 führt Aegerter auch die diesjährige Gesamtwertung an und wird, sofern keine Katastrophe passiert, als zweifacher Supersport-Weltmeister in die Superbike-WM 2023 aufsteigen.

Denn vor wenigen Minuten bestätigte Yamaha offiziell, was SPEEDWEEK.com ankündigte: Aegerter wird im Giansanti Racing Team eine Werks-Yamaha R1 pilotieren, die der von Toprak Razgatlioglu ebenbürtig sein wird. Teamkollege wird der aus der MotoGP kommende Australier Remy Gardner (24).

«Seit er ins Fahrerlager gekommen ist, hat Dominique gezeigt, dass er eines der größten Talente ist. Es war von Anfang an offensichtlich, dass er bereit für die Superbike-WM ist. Leider gab es 2022 keine Gelegenheit, aber als ein Platz für 2023 frei wurde, war Dominique die offensichtliche Wahl», erklärte Yamaha-Rennchef Andrea Dosoli. «Er hat in seiner Karriere bewiesen, dass er sich sehr schnell an neue Motorräder anpassen kann. Diese Fähigkeit wir sind für ihn auszahlen, wenn er nächste Saison die Yamaha R1 im Superbike-Trimm fährt. Wir freuen uns sehr darauf, zu sehen, was er leisten kann.»

Der Rohrbacher erlebt im Superbike-Paddock ohne Zweifel die beste Phase seiner Karriere. Zuvor fuhr er zwischen 2006 und 2009 die 125er-WM (bestes Finish Platz 6 in Le Mans 2009) und wechselte anschließend für elf Jahre in die Moto2, wo er einen Sieg und sieben Top-3-Ergebnisse erreichte. Seit 2020 nahm er parallel erfolgreich am MotoE-Weltcup teil, den er in diesem Jahr im Team IntactGP gewann.

«Ich bin überglücklich, dass ich in der nächsten Saison mit Yamaha in der Superbike-WM fahren kann. Es ist eine großartige Gelegenheit für mich und eine fantastische Belohnung für den Supersport-WM-Titel im letzten Jahr und der Führung in diesem Jahr», sagte der Schweizer erleichtert. «Ich freue mich darauf, für das Team GRT Yamaha zu fahren. Ich kann den ersten Test auf der Yamaha R1 kaum erwarten, denn es ist eindeutig ein konkurrenzfähiges Motorrad, mit dem Toprak im letzten Jahr Weltmeister wurde und auch in dieser Saison wieder auf Titeljagd ist. Ich werde in der nächsten Saison alles geben, aber im Moment liegt mein Fokus darauf, den zweiten Titel in der Supersport-WM in Folge zu holen.»

Aegerter, der am Freitag 32 Jahre alt wird, zeigte auch schon eindrucksvoll, dass er ein Superbike schnell bewegen kann. Im Rahmen der Endurance-WM stand er beim legendären Acht-Stunden-Rennen in Suzuka bereits dreimal auf dem Podest; einmal mit Suzuki, zweimal mit Honda.

Die Superbike-WM-Teams für 2023:



Honda: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)



MIE Honda: Hafizh Syahrin (MAL), ?



Kawasaki: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)



Kawasaki Puccetti: Tom Sykes (GB)



Orelac Kawasaki: Oliver König (CZ)



Pedercini Kawasaki: Gutierrez?



BMW Motorrad: Scott Redding (GB), Michael van der Mark (NL)



Bonovo action BMW: Loris Baz (F), Garrett Gerloff (USA)



Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)



GRT Yamaha: Remy Gardner (AUS), Dominique Aegerter (CH)



GMT94 Yamaha: Lorenzo Baldassarri (I)



Motoxracing Yamaha: Tamburini?



Gil Motor Sport Yamaha: Chris Ponsson (F)



Aruba.it Ducati: Alvaro Bautista (E), Michael Rinaldi (I)



Barni Spark Ducati: Bernardi?



Go Eleven Ducati: Philipp Öttl (D)



Motocorsa Ducati: Axel Bassani (I)



Fett = offiziell bestätigt