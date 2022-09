Domi Aegerter in SBK-WM 2023: Werksvertrag mit Yamaha

Für Dominique Aegerter erwies sich der Wechsel in die Supersport-WM mit Ten Kate als Glücksgriff. Nach entbehrungsreichen Jahren im GP-Paddock hat der Schweizer nun einen Yamaha-Werksvertrag für die Superbike-WM 2023.

Als Supersport-Weltmeister erklärte Dominique Aegerter bereits nach der Saison 2021 seinen Anspruch auf den Aufstieg in die Superbike-WM, doch bei Yamaha war kein Platz verfügbar und der Schweizer absolviert in diesem Jahr eine weitere Saison im Ten Kate Racing Team in der mittleren Kategorie. Nach acht Meetings führt der 31-Jährige die Gesamtwertung mit 36 Punkten vor Markenkollegen Lorenzo Baldassarri an und kaum jemand zweifelt ernsthaft daran, dass Aegerter am Ende der Saison nicht seinen zweiten Titel in Folge feiern wird.

Auch nicht Yamaha. Heute wurde offiziell: Aegerter wird im Junior-Team GRT die Superbike-WM 2023 bestreiten.



«Im Team von GRT Yamaha WorldSBK werde ich die besten Voraussetzungen haben, um diesen Schritt erfolgreich zu meistern und meine nächsten Ziele in meiner Karriere zu erreichen», ist der Rohrbacher überzeugt. «Ich freue mich schon auf das erste Treffen mit dem Team und kann auch den ersten Test mit der Yamaha R1 kaum erwarten. Ich freue mich über diese Chance und möchte mich bei Yamaha und GRT dafür bedanken, dass sie an mich glauben. Ich werde in der nächsten Saison alles geben, um die in mich gesetzten Erwartungen zu erfüllen, aber im Moment konzentriere ich mich darauf, den zweiten Supersport-Titel in Folge zu gewinnen.»

In diesem Jahr tritt GRT mit Garrett Gerloff und Kohta Nozane an, die aber beide das Team am Ende der Saison verlassen. Teamkollege von Aegerter wird Moto2-Weltmeister Remy Gardner, den er bereits aus dem GP-Paddock kennt.



«Mit Remy Gardner, einem Ex-Moto2-Weltmeister und MotoGP-Fahrer in diesem Jahr, könnte ich mir keinen besseren Teamkollegen wünschen. Er wird sicherlich ein starker Teamkollege sein, außerdem ist er ein cooler Typ, der immer freundlich und bodenständig geblieben ist», weiß Aegerter. «Aber am meisten freue ich mich über meinen Vertrag, der direkt mit dem Yamaha-Werk unterzeichnet wurde. Es fällt mir immer noch schwer, diese Situation in Worte zu fassen, dass ich diese Chance bekommen habe.»

Nach vielen Jahren in der Motorrad-WM hat Aegerter in der seriennahen Weltmeisterschaft die Anerkennung, die er verdient. Dies hat er auch dem niederländischen Supersport-Team zu verdanken.



«Ich möchte mich bei Ten Kate Racing für die großartigen zwei Jahre mit ihnen bedanken. Wir haben gemeinsam unglaubliche Erfolge gefeiert, viele Emotionen erlebt und sind auf einem guten Weg, unser Ziel auch in diesem Jahr zu erreichen. Ich bin ihnen und Yamaha zu Dank verpflichtet, für alles, was sie für mich getan haben», hielt der Schweizer fest.

«Es ist großartig, dass Ten Kate Racing einen weiteren Fahrer in die Superbike-Kategorie bringt. Wir sind überzeugt, dass Dominique bereit für den nächsten Schritt in seiner Karriere ist», freue sich Ten Kate Teammanager Kervin Bos mit seinem Schützling. «In der vergangenen Saison hat er im Jahr unseres Supersport-Comebacks auf Anhieb die Fahrer- und Teammeisterschaft gewonnen. Auch in diesem Jahr sind wir auf einem guten Weg und werden alles tun, um diese Titel zurück nach Nieuwleusen zu holen.»