Nicolo Bulega (Ducati): In Portimão ging alles schief

Ducati-Pilot Nicolo Bulega ist der führende Teilnehmer der Next Generation-Bikes. Doch in Portimão verlor er den dritten WM-Rang, und von hinten kommt Triumph-Ass Stefano Manzi stark auf.

Dominique Aegerter (Ten Kate) fährt in der Supersport-WM 2022 in seiner eigenen Liga, auch wenn sich der Weltmeister zuletzt in Portimão für Platz 4 und den Sieg noch nie so ins Zeug legen musste. Auf dem zweiten WM-Rang hat sich mit Lorenzo Baldassarri ebenfalls ein Yamaha-Pilot festgesetzt.

Auf Platz 3 der Gesamtwertung schien Nicolo Bulega sicher, der mit der Ducati 955 V2 bereits achtmal auf das Podest fahren konnte. Aber in Barcelona und in Portimão strauchelte der Italiener, leistete sich einen Sturz und schaffte kein einstelliges Ergebnis. Gleichzeitig zeigte die Formkurve von Can Öncü (Kawasaki) und die von Stefano Manzi (Triumph) steil nach oben.

Die Folge: In Portimão zog der junge Türke in der Gesamtwertung am Ducati-Piloten vorbei und liegt 17 Punkte vor Bulega, der sich auch des vierten Rangs nicht sicher sein kann, weil sich Manzi (5.) mit Riesenschritten nähert (er fuhr im ersten Rennen den ersten Sieg eines Next-Generation-Bikes ein).

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Portimão © Gold & Goose Jules Cluzel © Gold & Goose Raffaele De Rosa © Gold & Goose Niki Tuuli © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Stefano Manzi © Gold & Goose Lorenzo Baldassarri © Gold & Goose Niki Tuuli © Gold & Goose Cluzel, Caricasulo, De Rosa © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Can Öncü © Gold & Goose Raffaele De Rosa © Gold & Goose Stefano Manzi © Gold & Goose Hannes Soomer © Gold & Goose Caricasulo, Aegerter, Oncu © Gold & Goose Stefano Manzi gewinnt Lauf 1 © Gold & Goose Baldassarri, Manzi, Caricasulo © Gold & Goose Dominique Aegerter gewinnt Lauf 2 © Gold & Goose De Rosa, Aegerter, Öncü Zurück Weiter

Keineswegs hat Bulega das Fahren verlernt, der 22. Jährige wurde vom Pech verfolgt: Im zweiten Training fuhr er wegen eines technischen Problems nur acht Runden, in der Superpole bewegte sich das V2-Motorrad nicht einen Meter und blieb in der Box. Vom letzten Startplatz war nicht mehr möglich als die Plätze 15 und 10.

«Es versteht sich von selbst, dass das Problem im Qualifying die Rennen stark beeinflusste», brummte der ehemalige Moto2-Pilot. «Ich habe im ersten Lauf von der ersten Runden an versucht zu attackieren, aber ich habe zu viel Zeit verloren, um an der ersten Gruppe vorbeizukommen. Es ist klar, dass ich auch mit einer Top-10-Platzierung im zweiten Rennen nicht zufrieden sein kann. Zumindest bleibt die Genugtuung, ein gutes Comeback geschafft zu haben, und auch die Tatsache, dass das Gefühl mit dem Motorrad wirklich gut war.»