Valentin Debise am Ziel: SSP-WM 2023 mit GMT94 Yamaha

Mit starken Leistungen in Frankreich und auch der IDM hat Valentin Debise in den vergangenen Jahren von sich reden gemacht. Nun übernimmt der 30-Jährige bei GMT94 Yamaha das Motorrad von Jules Cluzel.

Jules Cluzel erklärte wenige Tage vor seinem Heimrennen in Magny-Cours seinen Rücktritt zum Ende der Supersport-WM 2022. Der 33-Jährige ist mit 24 Siegen und 63 Podestplätzen einer der erfolgreichsten Piloten der mittleren Kategorie, wurde in den vergangenen Jahren aber vom Verletzungspech verfolgt.

GMT94-Boss Christophe Guyot plant für 2023 mit einem Motorrad in der Supersport- und einem in der Superbike-WM, weshalb er jeweils einen etablierten und konkurrenzfähigen Piloten benötigt. Damit schied Andy Verdoia, der seit zwei Jahren eine zweite R6 pilotiert, als Cluzel-Nachfolger aus. Der 19-Jährige erreichte in dieser Saison erst zwei einstellige Ergebnisse und wird das Team am Ende der Saison verlassen.

Als sein Aushängeschild in der Supersport-Kategorie präsentierte GMT94 am Dienstag erwartungsgemäß Valentin Debise. Der 30-Jährige hatte Cluzel schon häufiger ersetzt und zeigte vorzügliche Leistungen. In Most (Lauf 1) und Magny-Cours (Lauf 2) brauste Debise als Vierter ins Ziel. National dominiert Debise. Er ist französischer Supersport-Meister 2021 und 2022 und bestritt parallel auch die Superbike-Kategorie, in der er jeweils Zweiter wurde. Und nebenbei wurde er in der IDM 2021 Vize-Supersport-Champion und SBK-Gesamtfünfter.

«Wir haben mit Andy gesprochen, der nach zwei Saisons in der Weltmeisterschaft noch etwas Zeit braucht, um sein Potenzial zu zeigen. Wir werden ihm helfen, bis zum Ende der Saison Fortschritte zu erzielen, damit er das Projekt 2023 finden kann, das am besten zu ihm passt», erklärte Guyot. «Valentin, der in dieser Saison in der französischen Supersport-Meisterschaft ungeschlagen blieb, hat uns sein Niveau unter allen Bedingungen gezeigt, da er auch als Ersatz- oder Gastfahrer in der Weltmeisterschaft eingesetzt wurde. Das gute Verhältnis, das er zu den Teammitgliedern aufgebaut hat, seine extreme Motivation und seine Leistungen haben uns überzeugt.»

Für das Superbike wird Lorenzo Baldassarri als Favorit gehandelt.

Debise hat lange auf eine Chance hingearbeitet, permanent in der Weltmeisterschaft zu starten.

«Ich freue mich sehr, dass ich mich GMT94 Yamaha als Stammfahrer für die Saison 2023 anschließen kann. Das ist das Ziel, das mich seit zwei Jahren antreibt. Es ist das Ergebnis all meiner Anstrengungen in den letzten Jahren», jubelte der Franzose. «Wir haben bereits einige tolle Rennen zusammen bestritten, und nun habe ich die Gelegenheit, mein volles Potenzial unter Beweis zu stellen. Meine sportliche Saison ist beendet. Ich werde weiter trainieren, um bei den ersten Testfahrten der Saison bereit zu sein.»