Bradley Smith im Krankenhaus, MotoE nicht in Gefahr 17.04.2022 - 09:03 Von Tim Althof

© Althof Der Gesundheitszustand von Bradley Smith ist noch ungewiss

Anfang der Osterwoche fuhr Bradley Smith noch beim MotoE-Test in Jerez, am Samstag startete er mit Yamaha in das 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Nach einem Startunfall musste er ins Krankenhaus gebracht werden.