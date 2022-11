Domi Aegerter (Yamaha): Rekordjäger und Triumphator

Für Dominique Aegerter lief die Supersport-WM-Saison erneut äußerst erfolgreich. Der Yamaha-Pilot holte sich am vergangenen Wochenende in Mandalika seinen zweiten WM-Titel in Serie. Die Rekorde können sich sehen lassen.

Domi Aegerter gewann bereits 2021 im ersten Anlauf den Titel in der Supersport-WM mit dem Ten Kate-Team aus den Niederlanden. Auch ein Jahr später ließ der Schweizer nichts anbrennen: In der MotoE gelang ihm der Gesamtsieg, die Supersport-Weltmeisterschaft holte er sich dann am letzten Samstag zum zweiten Mal. 2023 wird Domi mit Yamaha und dem Giansanti Racing Team in die Superbike-WM aufsteigen.

Beeindruckend sind die Zahlen und Rekorde, die durch seine Erfolge besonders in den Fokus rutschten. Ein kleiner Überblick:

879 – In nur zwei Saisons hat Dominique Aegerter 879 Punkte eingefahren und er könnte seine zwei Jahre in der Supersport-WM mit mehr als 900 beenden. Natürlich wird dies durch das Konzept von zwei Rennen pro Wochenende unterstützt, denn seine meisten Vorgänger hatten jeweils nur ein Rennen pro Event. Kenan Sofuoglu liegt mit 2049 Punkten in der Bestenliste ganz vorne, gefolgt von Jules Cluzel (GMT94 Yamaha) mit 1759 Zählern. Cluzel ist auch der beste aktive Pilot in der Klasse. Aegerter belegt Rang 6 und könnte in Australien rechnerisch noch Fünfter werden.

462 – 462 Punkte in einer einzigen Saison sind ein neuer Rekord für Aegerter 2022. Bei noch maximal 50 verfügbaren Punkten beim Finale in Australien hat er die Möglichkeit, der erste Supersport-WM-Fahrer aller Zeiten mit 500 oder mehr Punkten am Ende der Saison zu werden.

209 – Aegerter hat 209 Runden in der Supersport-WM geführt, davon 84 in dieser Saison. Sein Rivale Lorenzo Baldassarri hat hingegen 94 Runden angeführt, aber nur vier Rennen gewonnen.

50 – Im zweiten Rennen in Mandalika holte Aegerter seinen ersten Sieg auf dieser Strecke (es war die 13. Strecke, auf der er gewonnen hat), was bedeutet, dass es das 50. Podium für die Schweiz in der Klasse war.

34 – 34 Podestplätze holte Aegerter in der Supersport-WM in seinen beiden Saisons, was ihm den vierten Gesamtrang in der ewigen Podiumsrangliste einbrachte.

26 – 26 Siege in seiner Supersport-WM-Karriere bedeuten, dass Aegerter der zweiterfolgreichste Fahrer in dieser Kategorie ist. Nur der fünfmalige Weltmeister Kenan Sofuoglu (43) liegt vor ihm.

16 – Bisher hat «Domi Fighter» in der WorldSSP 2022 von den 22 ausgetragenen Rennen 16 gewonnen. Die Anzahl der Siege in einer Saison bringt ihm ebenfalls einen neuen Rekord ein.

11/10 – Aegerters Titel ist ein weiterer für Ten Kate Racing aus den Niederlanden, die elfte Weltmeisterschaft und die zehnte allein in der Supersport-WM. Die anderen SSP-Titel sind: 2002 mit Fabien Foret, 2003 mit Chris Vermeulen, 2004 mit Karl Muggeridge, 2005 und 2006 mit Sebastien Charpentier, 2007 und 2010 mit Sofuoglu, 2008 mit Andrew Pitt, 2014 mit Michael van der Mark und 2021 mit Aegerter. James Toseland triumphierte 2007 in der Superbike-Weltmeisterschaft.

9 – Von Rennen 2 in Aragón bis Lauf 2 in Donington Park stellte Aegerter Andrea Locatellis Rekord von neun Siegen in Serie in einer Saison ein.

3 – Aegerter ist nach Charpentier (2005 und 2006) und Sofuoglu (2015 und 2016) erst der dritte Fahrer in der Geschichte der Supersport-Klasse, der hintereinander Titel gewinnt. Er ist der erste Fahrer, dem dies mit Yamaha gelungen ist.

3 – Es ist auch der dritte Titel in vier Jahren für die Schweiz, nachdem Randy Krummenacher den Titel 2019 geholt hatte.

0,006 – Aegerter schlug den Titelrivalen Lorenzo Baldassarri im ersten Rennen in Misano um 0,006 Sekunden. Das war der engste Zieleinlauf der Geschichte. Baldassarri überquerte dabei allerdings als Erster die Ziellinie, erhielt im Anschluss eine Zeitstrafe für ein «track limits»-Vergehen in der letzten Runde, wodurch er am Ende 0,006 Sekunden zurücklag.