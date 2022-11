Weltmeister 2023? Das muss bei Ducati besser werden 22.11.2022 - 16:13 Von Tim Althof

© Gold & Goose Nicolo Bulega und Federico Caricasulo waren 2022 die besten Ducati-Piloten © Gold & Goose Federico Caricasulo Zurück Weiter

Federico Caricasulo verpasste beim Supersport-WM-Finale 2022 auf Phillip Island den Sieg nur knapp. Am Ende holte er sich ein weiteres Podium und er weiß, was an der Panigale V2 verbessert werden muss.