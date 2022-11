Jules Cluzel: Windeln wechseln statt Supersport-WM

Das war es für Jules Cluzel. Mit dem Saisonfinale der Supersport-WM 2022 beendet der mehrfache Vizeweltmeister seine lange Karriere. Zum Abschied rührte ihn sein Team GMT94 Yamaha zu Tränen.

Am Ende hat es Jules Cluzel nicht geschafft, was er sich vorgenommen hatte. Nach seiner Bekanntgabe Anfang September, dass er nach Saisonende Helm und Lederkombi an den Nagel hängen würde, wollte der dreifache Supersport-Vizeweltmeister noch einmal als Sieger auf das Podest steigen. Die Chancen schienen gut, denn 2021 gewann der Franzose vier der letzten sechs Rennen, darunter ein Doppelsieg in San Juan Villicum und ein Triumph im zweiten Lauf auf dem Mandalika Street Circuit.

Doch die Supersport-WM 2022 beendet der 34-Jährige ohne Sieg und mit nur einem Podium, welches er bei seinem Heimrennen in Magny-Cours eingefahren hatte. Seine letzte Saison beendete er als WM-Zehnter.

Für Cluzel war das Saisonfinale emotional. Der Schriftzug ‹Merci Jules› zierte seine von GMT94 neu eingekleidete Yamaha R6. Und als Fahrerkollegen, diverse Superbike-Stars und Legenden wie Troy Bayliss und Troy Corser in der Startaufstellung zum zweiten Lauf vorbeischauten, um ihn für sein letztes Rennen Glück und für die Zukunft alles Gute zu wünschen, brach er in Tränen aus. Dass er das Rennen als Elfter beendete, war nebensächlich.

GMT94-Boss Christophe Guyot würdigte Cluzel und dessen Leistung für das französische Team mit einer Botschaft. «Nach 23 Podestplätzen und 7 Siegen mit GMT94 geht Jules in den wohlverdienten Ruhestand. 2019 fuhr Jules in Australien sein erstes Rennen und erreichte sein erstes Podium für unser Team. Danke Jules, dass du den GMT94 auf das oberste Podium gebracht hast. Danke Jules, dass du uns den Anstoß gegeben hast, uns in Richtung Superbike-WM zu orientieren. Danke Jules, für die vielen Emotionen. Du wirst immer ein Teil der Geschichte von GMT94 bleiben!»

© Gold & Goose Willkommen auf Phillip Island © Gold & Goose Marcel Schrötter © Gold & Goose Jules Cluzel © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Cluzel und Bayliss © Gold & Goose Lorenzo Baldassarri © Gold & Goose Can Öncü © Gold & Goose Van Straalen vor Cluzel © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Yari Montella © Gold & Goose Aegerter und Baldassarri © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Raffaele De Rosa © Gold & Goose Montella und Caricasulo © Gold & Goose Marcel Schrötter © Gold & Goose Yari Montella gewinnt Lauf 1 © Gold & Goose Bulega, Montella, Öncü © Gold & Goose Sieger Yari Montella © Gold & Goose Dominique Aegerter gewinnt Lauf 2 © Gold & Goose Caricasulo, Aegerter, Baldassarri © Gold & Goose Sieger Dominique Aegerter Zurück Weiter

Insgesamt erreichte Cluzel in der Supersport-Kategorie mit Honda, MV Agusta und Yamaha 24 Siege, 63 Podestplätze und holte 24 Pole-Position. 2012, 2014 und 2016 wurde er Vizeweltmeister, 2017 und 2019 WM-Dritter und 2015, 2020 und 2021 WM-Vierter.

Langweilig wird Cluzel im Ruhestand garantiert nicht. Er ist Vater einer kleinen Tochter und auf Phillip Island verriet der Familienvater, dass weiterer Nachwuchs unterwegs ist. «An diesem besonderen Wochenende freue ich mich, euch mitteilen zu können, dass meine Familie wachsen wird. Nach der schwierigen Entscheidung, aufzuhören, hat uns das Schicksal dieses wunderbare Geschenk gemacht – unsere Kimie wird Ende April einen kleinen Bruder bekommen», sagte Cluzel.