Yari Montella (22): SSP-WM 2023 mit Yamaha-Topteam?

Yari Montella sorgte in der Supersport-WM 2022 für den einzigen Kawasaki-Sieg, dennoch ist beim Puccetti-Team kein Platz für den Italiener – aber der 22-Jährige verhandelt für 2023 mit einem der erfolgreichsten Teams.

Das Kawasaki-Team Puccetti Racing reduziert sein Engagement in der Supersport-Kategorie auf nur noch eine ZX-6R und macht mit Can Öncü – der Türke hat einen Fünf-Jahres-Vertrag mit dem Kawasaki-Team, der 2025 endet. Somit war für Yari Montella kein Platz mehr, obwohl der 22-Jährige in seiner ersten Supersport-Saison im ersten Lauf auf Phillip Island auf nasser Piste den einzigen Kawasaki-Sieg einfuhr.

Aber als einer der wenigen Supersport-Sieger ist Montella für andere Teams ein interessanter Kandidat. Dass es 2023 für ihn weitergeht, scheint sicher.

«Ich hoffe, dass ich das in den nächsten Tagen bestätigen kann», verriet der 22-Jährige unseren Kollegen von Corsedimoto. «Was ich schon sagen kann, ist, dass meine Zukunft im Moment weit weg vom Puccetti-Team ist. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, aber ich bewege mich auf andere Realitäten zu, auch wenn ich mich beim Team sehr wohlgefühlt habe und glücklich war, mit ihnen in Australien gewonnen zu haben. Ich spreche mit mehreren Teams, darunter auch Evan Bros, und ich hoffe, dass es bald zu einer Einigung kommt.»

Das Yamaha-Team der Evangelista-Brüder ist eines der erfolgreichsten Supersport-Teams der vergangenen Jahre. Mit Andrea Locatelli wurde 2020 die Weltmeisterschaft gewonnen, mit Steven Odendaal (2021) und Lorenzo Baldassarri (2022) wurde man jeweils Vize.

«Ich hatte die Moto2-EM 2020 mit einem Sieg in Valencia beendet, hatte ein Jahr zum Vergessen in der Moto2-WM und jetzt hole ich in der Supersport-WM einen Sieg. Es ist fast wie eine Fortsetzung. Ich hoffe, dass es dieses Mal der Auftakt zu einer langen Erfolgsserie ist», sagte Montella. «2023 möchte ich um die Meisterschaft kämpfen. Ich möchte dort weitermachen, wo ich in Australien aufgehört habe. Dort habe ich im Nassen gewonnen und war auch im Trockenen gut unterwegs, was bestätigt, dass ich konkurrenzfähig sein kann.»