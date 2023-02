Ducati will Schmach vergessen machen: Bulega famos 20.02.2023 - 06:45 Von Ivo Schützbach

Als einziger Hersteller konnte Ducati in der Supersport-WM 2022 kein Rennen gewinnen. Am ersten Testtag auf Phillip Island sahen wir ein anderes Bild: Vier Fahrer mit einer V2 in den Top-6, allen voran Nicolo Bulega.