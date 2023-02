Phillip Island: Regen stellte Qualifying auf den Kopf

Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha) eroberte auf Phillip Island in Australien die erste Pole-Position der Supersport-WM 2023. Marcel Schrötter (6.) qualifizierte sich mit der MV Agusta F3 800 für die zweite Startreihe.

Während des zweitägigen Tests zu Wochenbeginn und der zwei freien Trainings am Freitag waren Ducati-Ass Nicolo Bulega und Stefano Manzi aus dem Weltmeisterteam Ten Kate Yamaha das Maß der Dinge.



Kurz bevor das 20-minütige Qualifying am Samstagmittag losging, begann es leicht zu tröpfeln, womit viele bisherigen Erkenntnisse hinfällig waren.

Bei 25 Grad Celsius Luft- und 26 Grad Asphalttemperatur warteten die Fahrer auf die letzten fünf Minuten für die große Attacke, als von den Regentropfen auf dem Asphalt kaum noch etwas zu spüren war.



Im Sekundentakt wurde der Stand durcheinandergewürfelt, letztlich qualifizierte sich Manzi für die Pole-Position – seine erste in dieser Klasse. In 1:32,814 min war er einen Wimpernschlag schneller als die Freitagsbestzeit.

Zur Einordnung: Den Pole-Rekord hält seit 2020 Andrea Locatelli (Yamaha) mit 1:32,176 min, die schnellste Rennrunde drehte 2018 Sandro Cortese (Yamaha) in 1:33,072 min.

Neben Manzi stehen in den Rennen am Samstag und Sonntag, Start ist jeweils um 4.30 Uhr MEZ, Kawasaki-Ass Can Öncü und Ducati-Neuzugang Yari Montella.



Die zweite Startreihe bilden die Ducati-Piloten Bulega und Spinelli sowie der einzige deutsche Teilnehmer Marcel Schrötter (MV Agusta).



Niki Tuuli hatte mit der Triumph zeitweise geführt, wurde am Schluss aber bis auf Platz 12 durchgereicht, weil er nicht das ideale Timing hatte.

Ergebnisse Supersport-WM Phillip Island, Superpole:

1. Stefano Manzi (I), Yamaha, 1:32,814 min

2. Can Öncü (TR), Kawasaki, +0,244 sec

3. Yari Montella (I), Ducati, +0,262

4. Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,276

5. Nicolas Spinelli (I), Yamaha, +0,915

6. Marcel Schrötter (D), MV Agusta, +1,052

7. Glenn van Straalen (NL), Yamaha, +1,090

8. Adrian Huertas (E), Kawasaki, +1,138

9. Federico Caricasulo (I), Ducati, +1,255

10. Raffaele De Rosa (I), Ducati, +1,288

11. Valentin Debise (F), Yamaha, +1,342

12. Niki Tuuli (FIN), Triumph, +1,377

13. Oliver Bayliss (AUS), Ducati, +1,845

14. Andrea Mantovani (I), Yamaha, +1,919

15. Jorge Navarro (E), Yamaha, +2,234

16. Apiwath Wongthananon (TH), Yamaha, +2,435

17. Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, +2,757

18. Anupab Sarmoon (TH), Yamaha, +4,023

19. Tarran Mackenzie (GB), Honda, +4,121

20. John McPhee (GB), Kawasaki, +4,300

21. Adam Norrodin (MAL), Honda, +5,343

22. Harry Truelove (GB), Triumph, +5,369