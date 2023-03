Marcel Schrötter (5./MV Agusta): «Dann ist es vorbei»

Mit den Plätzen 4 und 5 bei der Supersport-WM in Indonesien zeigte Marcel Schrötter (MV Agusta) erneut tadellose Leistungen. Der Bayer überlegt, wie er den Schritt aufs Podium schafft.

Federico Caricasulo sorgte als Gewinner im Supersport-Rennen am Sonntag auf Lombok für den ersten Sieg des Althea-Teams in einer Weltmeisterschaft seit 2012. Hinter dem Italiener kamen mit Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha), Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) und Can Öncü (Kawasaki Puccetti) drei Größen dieser Klasse ins Ziel, dann folgte bereits Rookie Marcel Schrötter (+6,2 sec) mit seiner MV Agusta F3 800 auf Platz 5.

Der Bayer hatte von Grid-Position 5 einen ordentlichen Start, dann lief in der ersten Kurve aber einiges schief. «De Rosa, der immer Wahnsinnsstarts hat, war rechts von mir, und Tuuli, der direkt vor meiner Nase war, ebenfalls», schilderte Marcel beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Sie gingen beide nach innen, also ging ich nach außen und wollte mich dort vorbeibremsen. Dann hat De Rosa aber Tuuli ein bisschen angeschoben und der musste aufmachen – und ich war im Dreck. Wenn du hier von der Ideallinie kommst, dann ist es vorbei. Es sah so verhalten aus, weil ich im Dreck war und man dort brutal aufpassen muss, um nicht auf der Schnauze zu liegen.»

Schrötter fuhr viele Runden auf dem Niveau der Spitze, da war die Lücke zu den Top-4 aber bereits vorhanden. «Ich kann in den ersten drei oder vier Runden, wenn der Reifen neu ist, nicht das bisschen mehr rausholen. Ich fahre am Schluss die gleiche Zeit wie am Anfang.»

Der 30-Jährige ist überzeugt: Wenn der Start und die erste Kurve gut gelingen und er in der ersten Gruppe ist, dann sind Podestplätze möglich. «Dann werde ich mitgezogen und sehe auch, wo die Schnellen schneller sind. Meine Pace ist dann ja sehr ähnlich. Ich muss nur die ersten fünf Runden gut überstehen und mitkommen. Öncü und zwischenzeitlich Bulega fielen etwas zurück, mit denen hätte ich in diesem Rennen kämpfen können, 100-prozentig. Wir müssen die Anfangsphase besser hinbekommen und Lösungen finden.»

In der Gesamtwertung fiel Schrötter in Indonesien vom dritten auf den sechsten Rang zurück. Er ist allerdings punktgleich mit dem Fünften, zum Zweiten fehlen nur 13 Punkte.