Überraschung: Leon Haslam fährt 2023 bei ROKiT BMW

In den vergangenen Jahren wechselte Leon Haslam mehrfach zwischen der Superbike-WM und der Britischen Superbike-Serie sowie zwischen Kawasaki und BMW. 2023 fährt der Engländer eine von ROKiT unterstützte M1000RR.

Leon Haslam ist ein Superbike-Urgestein, seit 2003 fährt der 39-Jährige mit den leistungsstärksten Serienmotorrädern Rennen. Allein in der Weltmeisterschaft kommt der Engländer auf 322 Teilnahmen, in der Britischen Superbike (BSB) sind es 224. Dazu bestritt er vereinzelte Rennen in der Endurance-WM sowie der japanischen Serie und der IDM Superbike.

Im Verlauf seiner Karriere arbeitete Haslam mit den meisten namhaften Herstellern zusammen und fuhr für Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki und Suzuki. 2010 war er Vizeweltmeister mit Suzuki, 2018 gewann er mit Kawasaki die BSB. Es gibt kaum einen anderen Fahrer, der über einen solchen Erfahrungsschatz verfügt.

Und mit 39 Jahren ist Haslam immer noch aktiv. Nachdem er 2011 und 2012 für BMW gefahren war, unterschrieb der Sohn von 500er-Legende Ron Haslam für dieses Jahr bei ROKiT BMW Motorrad. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um das WM-Team, sondern in einer neu formierten Mannschaft für die nationale Rennserie.

«Endlich haben wir alles unter Dach und Fach. Es waren ein einige Wochen, in denen ich versucht habe, es ins Ziel bringen», kommentierte Haslam seine späte Zusage für die BSB 2023. «Ich möchte mich bei ROKiT, Completely Motorbikes und allen Sponsoren bedanken, die das möglich gemacht haben – ein Traum wird wahr. Aus körperlicher Sicht hatte ich einen wirklich guten Winter. Ich bin bereit für diese neue Herausforderung auf der BMW M 1000 RR.»

ROKiT wurde von Jonathan Kendrick und John Paul DeJoria ursprünglich als Unternehmen der Telekommunikationsbranche gegründet, ist heute aber in vielen Bereichen aktiv. So gehören mittlerweile E-Bikes, Unterhaltungselektronik, Bekleidung, Comics, Games, Film und Getränke zum Portfolio von ROKiT.

Das Interesse am Motorsport bringt Kendrick ein. Der Engländer arbeitete in den 1970er bei Goodyear. Dort gab es den ersten Kontakt mit dem Formel-1-Team Williams. Es war also kein Zufall, als ROKiT Jahre später auf den F1-Boliden des britischen Teams warb sowie in der IndyCar und seit bei BMW in der Superbike-WM und nun auch BSB.

«Wir freuen uns sehr, Titelsponsor des BMW Motorrad British Superbike Teams zu sein und ‹Pocket Rocket› in die ROKiT Familie aufzunehmen», sagte Kendrick. «Dieses Sponsoring ergänzt und erweitert unsere bestehende Partnerschaft mit BMW in der Superbike-WM. Wir freuen uns auf eine sehr spannende und erfolgreiche Saison.»

Durch den gemeinsamen Sponsor wäre es keine Überraschung, wenn Haslam beim Meeting der Superbike-WM in Donington Park (30.6. bis 2.7.) mit einer Wildcard und identischem Material wie die Werkspiloten Scott Redding und Michael van der Mark antreten würde.