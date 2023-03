Von Argentinien bis USA: Superbike-WM auf 53 Pisten

Seit 1988 gibt es die Superbike-WM in ihrer heutigen Form. Die Meisterschaft mit seriennahen Motorrädern gastierte bereits auf 53 verschiedenen Rennstrecken und steuert dem Meilenstein von 1000 Rennen entgegen.

Das erste Rennen der Superbike-WM wurde 1988 in Donington Park veranstaltet. Gegründet wurde die Meisterschaft vom US-Amerikaner Steve McLaughlin, erst später übernahmen die Brüder Maurizio und Paolo Flammini das Kommando. Sie sorgten dafür, dass in Italien so viele Rennwochenenden stattfanden wie in keinem anderen Land.

Das erste Meeting fand 1989 auf Sizilien in Enna-Pergusa statt – es war ein einmaliges Ereignis. Fortan wurde auf legendären Rennstrecken wie Misano, Imola und Monza gefahren. Insgesamt wurden 151 Superbike-Läufe in Italien gestartet und sechs verschiedene Rennstrecken im Land an der Adria besucht.

Über 100 SBK-Rennen haben ansonsten nur Großbritannien (112) und Spanien (106) vorzuweisen, wobei Spanien seit der Übernahme der seriennahen Weltmeisterschaft durch die Dorna im Herbst 2012 auf der Überholspur ist. Nach langer Pause wurde 2013 Jerez wieder in den Kalender aufgenommen, 2020 Barcelona und 2022 Navarra. Mit sieben Rennstrecken hat Spanien damit die Führung hinsichtlich der Streckenvielfalt übernommen.

Betrachtet man die Geschichte der Superbike-Weltmeisterschaft, wird diese ihrem Namen gerecht. Bis 2022 wurden Meetings in 25 Ländern und auf 53 Rennstrecken veranstaltet. Die meisten Rennen wurden auf Phillip Island (67), Assen (62) sowie Misano und Donington (jeweils 61) gestartet.

Der zweite Lauf auf dem Mandalika Street Circuit am 5. März war das 916 Rennen in der Geschichte der Superbike-WM. Noch 18 Rennwochenenden und der Meilenstein von 1000 Rennen ist erreicht.