Erster Heimsieg machte Nicolo Bulega (23) sprachlos

Der Sieg im ersten Lauf der Supersport-WM 2023 in Misano war für Nicolo Bulega besonders. Der Ducati-Pilot hatte nie zuvor ein Heimrennen gewonnen. Im zweiten Rennen musste er jedoch eine knappe Niederlage hinnehmen.

Bis zum ersten Supersport-Lauf auf dem Misano World Circuit fuhr Nicolo Bulega in einer eigenen Liga. Am Freitag war der Italiener 0,7 sec schneller als der Rest, in der Superpole brummte er dem zweitplatzierten Federico Caricasulo immer noch 0,6 sec auf. Für seinen Sieg im Samstagsrennen musste der Ducati-Pilot dann aber bis zur Ziellinie kämpfen. Mit 1,6 sec Vorsprung auf Stefano Manzi (Yamaha) fiel der sechste Saisonsieg des WM-Leader überraschend knapp aus.

Der Freude des 23-Jährigen tat das keinen Abbruch, denn ein Sieg vor heimischer Kulisse war dem Italiener bisher vergönnt. «Überglücklich», stammelte Bulega nach dem Zieleinlauf. «Ich hatte zuvor noch nie ein Heimrennen gewonnen, und es vor all diesen Zuschauern zu tun, war großartig!»

Im zweiten Rennen drehte Manzi aber den Spieß herum und verwies Bulega um 0,2 sec auf den zweiten Platz. Der Ducati-Pilot nahm die Niederlage sportlich. «Der Kampf mit Stefano war unterhaltsam. Ich muss ihm gratulieren, weil er ein unglaubliches Rennen gefahren ist», zollte der Aruba.it-Pilot seinem Landsmann Respekt. «Beim Einlenken in den Kurven war er besonders stark. Unsere Bikes unterscheiden sich deutlich und jeder von uns hatte in verschiedenen Bereichen der Strecke einen Vorteil.»

Erstaunlich: Zwischen 1999 und 2007 konnte Ducati mit der 748R/749R nur vier Supersport-Rennen gewinnen, mit der Panigale V2 unter dem Next-Generation-Reglement wurden bereits sieben Siege eingefahren. Sechs durch Bulega, einen erreichte Federico Caricasulo (Althea Racing).

In der Gesamtwertung führt Bulega unverändert mit 36 Punkten Vorsprung auf Manzi (161 P.) die Supersport-WM 2023 an. «20 wichtige Punkte für Meisterschaft gehen wir mich in Ordnung. Ich führe die Meisterschaft an, aber es stehen noch viele Rennen aus. Ich werde mich darauf konzentrieren, möglichst viele Rennen zu gewinnen», kündigte der Italiener an.