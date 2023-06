Simone Corsi (Yamaha): «SSP-WM eine großartige Serie»

Beim Supersport-Meeting in Misano fuhr der ehemalige GP-Pilot Simone Corsi als Gaststarter zwei sechste Plätze ein. Der Italiener fühlte sich im Paddock der seriennahen Weltmeisterschaft als Rennfahrer wiedergeboren.

Simone Corsi debütierte beim Mugello-GP 2002 in der 125er-Weltmeisterschaft, ab 2010 bestritt er die Moto2 und stand in neun Rennen auf dem Podium. Als WM-Fünfter war seine erste Saison auch seine beste. Nach 20 Jahren endete seine GP-Karriere im Forward-Team im vergangenen Jahr ohne einen WM-Punkt. In diesem Jahr bestreitet der Römer mit Altogo Yamaha die italienische Supersport-Serie und liegt nach zwei Meetings an zweiter Stelle.

Mit 36 Jahren hat Corsi aber immer noch den Speed für die Weltmeisterschaft, wie er als Gaststarter in Misano mit zwei sechsten Plätzen eindrucksvoll bewies.



«Das Podium wäre ein Traum gewesen, aber zwei sechste Plätze waren eine schöne Standortbestimmung», sagte Corsi unseren Kollegen von Corsedimoto. «Es schien mir fast so, als wären wir noch in der Moto2 mit Nicolò Bulega, Stefano Manzi und anderen. Mir hat es wirklich gefallen, mit vielen Fahrern, mit denen ich bereits in der Moto2 gefahren bin. Es ist eine großartige Meisterschaft.»

Altogo wollte in diesem Jahr eigentlich mit Corsi die WorldSSP-Challenge bestreiten, also alle Europarennen, erhielt aber keinen Startplatz. Der gute Wildcard-Auftritt könnte bei der Selektion für 2024 helfen.



«Im Fahrerlager ganz hinten zu stehen, erinnerte mich an meine ersten Rennen vor vielen Jahren», schmunzelte Corsi. «Es ist ein einfaches Team, aber von Enthusiasten und gut vorbereitet. Es ist eine Umgebung, die mir gefällt und die ich genieße. Ich würde gerne mindestens eine komplette Saison in der Supersport-Weltmeisterschaft absolvieren und hoffe, dass ich diese Chance so schnell wie möglich bekomme, denn die Jahre vergehen.»