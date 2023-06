Gaststart in Most: Bayliss stark, Kofler strauchelte 26.06.2023 - 13:58 Von Esther Babel

© Wiessmann Team D34G im IDM Duett © Wiessmann Van der Voort, Bayliss und Smits (v.li.) nach Lauf 1 Zurück Weiter

Am Ende des Wochenendes hatte einiges an Schrott in der IDM-Box des WM-Teams D34G mit Oli Bayliss und Max Kofler gegeben, Schuld war eine Ölspur. Bayliss wurde seiner Favoritenrolle gerecht, Kofler war nicht so flott.