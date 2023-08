Tarran Mackenzie wollte es in Suzuka nicht vermasseln

Als Ersatz für den verletzten F.C.C. TSR Honda-Piloten Josh Hook sprang Most-Sieger Tarran Mackenzie beim Endurance-Lauf in Suzuka ein. Der Engländer aus der Supersport-WM spürte die Verantwortung.

Nach seinem Sturz im Top-10-Trail nagte es an Tarran Mackenzie. Der kurzfristig bei Endurance-Weltmeister F.C.C. TSR Honda für den verletzten Josh Hook eingesprungene Engländer hoffte für das Acht-Stunden-Rennen auf Regen, doch der kam erst ganz am Ende und veränderte die Kräfteverhältnisse nicht wesentlich.



«Ich musste mich schnell an das Motorrad gewöhnen, und dann war es eine Überraschung, für das Top-10-Shootout ausgewählt zu werden», sagte der Sieger vom Supersport-Meeting in Most. «Ich hatte das Gefühl, dass die Zeit da war, aber das Gefühl war nicht bei 100 Prozent. Ich bin trotzdem losgefahren und hatte einen Sturz, aber im Rennen gab es eine großartige Wende.»

Wäre Teamkollege Mike di Meglio nicht früh gestürzt, wäre ein besseres Finish als Platz 4 möglich gewesen. Dennoch wurde das französisch-japanische Honda-Team bester permanenter Teilnehmer der Endurance-WM und übernahm die WM-Führung.



«Nach der ersten Stunde und den Problemen war ich mitunter etwas angespannt, denn sie kämpfen um die Meisterschaft, und mein Hauptziel war, es ihnen nicht zu vermasseln», spürte Mackenzie die Verantwortung. «Ich bin froh, dass ich ihnen in der Meisterschaft helfen konnte, indem ich Punkte holte und das Motorrad nach Hause brachte. Es ist schön, eine Rolle in ihrem Rennen zu spielen.»

Obwohl das Suzuka 8h als eines der anstrengendsten Rennen überhaupt gilt, übt es auf die Fahrer eine große Faszination aus. Wer einmal daran teilgenommen hat, kommt in der Regel wieder. So ist es auch bei Mackenzie.



«Es kam unerwartet, an diesem Rennen teilzunehmen und es war cool, das alles zu erleben», sagte der 27-Jährige. «Es war eine großartige Gelegenheit, hier zu fahren. Hoffentlich kann ich nächstes Jahr, wenn ich wieder dabei bin, auf das Podium fahren.»