8h: Vierge stark, Schrötter solide, Mackenzie patzte

Drei Piloten aus dem Paddock der seriennahen Weltmeisterschaft waren beim Suzuka 8h im spannenden Top-10-Trail vertreten. So schlugen sich Xavi Vierge, Marcel Schrötter und Tarran Mackenzie.

Das spannende Top-10-Trail-Shootout gibt es nur beim Suzuka 8h. Wie der Name schon sagt, treten in dieser Session die zehn besten Teams an. Es geht um die Pole-Position für das Acht-Stunden-Rennen am Sonntag und um maximal fünf WM-Punkte.

Das langsamste der zehn schnellsten Teams der Qualifyings beginnt. Die beiden schnellsten Fahrer pro Team nehmen teil, wobei jeder Fahrer nach einer Aufwärmrunde nur eine fliegende Runde fährt; der langsamere Fahrer beginnt. Anschließend werden die Rundenzeiten der beiden Fahrer kombiniert, um die endgültige Startaufstellung für die 44. Ausgabe der Coca-Cola Suzuka 8h zu bestimmen.

Für das Werksteam der Honda Racing Corporation trat Xavier Xavier Vierge als erster Fahrer an. Der Spanier fuhr in 2:05,919 min die bis dahin schnellste Zeit, am Ende sollten nur sein Teamkollege Tetsuta Nagashima und YART-Pilot Karel Hanika schneller sein. Vierge trug somit einen großen Anteil dazu bei, dass Honda von der Pole-Position in das morgige Rennen starten wird.

Es sprach für die Supersport-Piloten Tarran Mackenzie und Marcel Schrötter, dass sie beim Acht-Stunden-Rennen in Suzuka im spannenden Top-10-Trail aufgeboten wurden.

Der Engländer sprang kurzfristig im Weltmeisterteam F.C.C. TSR Honda für den verletzten Josh Hook ein. Dass der Most-Sieger dennoch einer der beiden schnelleren Piloten des Teams war, erstaunte. Doch auf seiner fliegenden Runde im Top-10-Trail stürzte der 27-Jährige, wodurch sein Team nicht nur von Platz 10 starten muss, sondern auch keine WM-Punkte erhielt.

Besser löste seine Aufgabe der Supersport-Dritte aus Bayern. Die Rundenzeiten müssen differenziert betrachtet werden, weil sein Suzuki-Team S-Pulse Dream Racing keine besonders weichen Qualifyer-Reifen zugeteilt wurden. Eine vordere Platzierung war somit ohnehin nicht möglich. Eine solide Runde ohne Sturz war wichtiger.