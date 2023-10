Bremsversagen: Schrötter sprang bei 200 km/h ab

Mit Startplatz 3 ist Marcel Schrötter (MV Agusta) stark ins letzte Wochenende der Supersport-WM in Jerez in Südspanien gestartet. In den Rennen lief alles schief, der Bayer stürzte zweimal.

Im ersten Rennen am Samstag sah Marcel Schrötter zwar als 15. die Zielflagge und kassierte dafür einen Punkt, er war zuvor jedoch an dritter Stelle liegend ausgerutscht. Im zweiten Rennen am Sonntag lag der 30-Jährige anfänglich erneut hinter den Ducati-Piloten Nicolo Bulega und Federico Caricasulo auf Position 3, wurde dann aber von Raffaele De Rosa und Stefano Manzi überholt.

In Runde 3 war Schrötter Fünfter, als sein Motorrad in Kurve 13 heftig in die Airfences krachte, woraufhin diesen die Luft entwich und das Rennen deshalb abgebrochen werden musste. Weil es Marcel mit seiner F3 800 RR nicht innerhalb der vorgeschriebenen Zeit zurück an die Box schaffte, war er für den späteren Neustart nicht mehr zugelassen.

«Ich hatte keine Bremse», erzählte Schrötter SPEEDWEEK.com in der Box seines Teams MV Agusta Reparto Corse. «Ich habe ins Leere gelangt, es war kein Bremsdruck da. Ich hatte nicht viel Zeit und habe versucht, mit der Hinterradbremse alles zu geben. Ich war mir aber nicht sicher, ob ich das bei der Geschwindigkeit schaffe – dort fährt man im vierten Gang Vollgas mit guten 200 km/h. Als es ins Kiesbett ging, habe ich mich vom Motorrad fallen lassen, das war die richtige Entscheidung.»

Schrötter hat Schmerzen im linken Fuß und seine Lederkombi ist arg ramponiert. Letztlich hatte er Glück bei diesem furchteinflößenden Sturz, an den Testfahrten Ende kommende Woche in Portimao wird er teilnehmen können.



In der Gesamtwertung der Weltmeisterschaft stand Schrötter bereits vor dem Jerez-Wochenende als Dritter hinter Bulega und Manzi fest.