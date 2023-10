Immerhin: Ten Kate Yamaha das beste SSP-Team 2023

Mit zwei zweiten Plätzen holte Stefano Manzi beim Finale der Supersport-WM 2023 in Jerez die maximal möglichen Ergebnisse heraus. Die Saison beendet der Italiener als Vizeweltmeister und machte Ten Kate Yamaha zum besten

Stefano Manzi fuhr eine fantastische Saison: Vier Siege, elf zweite und zwei dritte Plätze ergeben 408 Punkte, die allerdings nicht für den Gewinn der Supersport-WM 2023 gereicht haben. Das Problem des Yamaha-Piloten war Ducati-Ass Nicolò Bulega, der unglaubliche 16 Siege feierte und die Saison in Portimão vorzeitig souverän für sich entschied.

«Mit solchen Ergebnissen ist man normalerweise Weltmeister, aber ich habe einen großen Rückstand von 95 Punkte. Ich habe einfach zu wenige Rennen gewonnen», zuckte Manzi im Gespräch mit SPEEDWEEK.com mit den Schultern. «Schon zweite Plätze waren gegen die Next-Generation-Motorräder nicht einfach zu realisieren – nicht nur die Ducati, sondern auch die MV Agusta. Sie überholen mich auf den Geraden und ich muss später bremsen, um mir die Position zurückzuholen. Es ist nicht einfach, eine Lücke zum Überholen zu finden, auch nicht auf einer Strecke wie Jerez.»

Der Yamaha-Pilot weiter: «Nicolò hatte ein verdammt gutes Jahr, gerade auch im Vergleich zu anderen Ducati-Piloten. Wenn ich uns beide vergleiche, halte ich unsere Motorräder für den entscheidenden Unterschied und nicht das Fahrerische oder Fehler. Viele halten mich für nächstes Jahr für den WM-Favoriten, allerdings hat sich zum Beispiel Montella im Verlauf der Saison gesteigert und auch Marcel ist schnell und konstant. Ich hoffe, dass ich die Weltmeisterschaft gewinnen werde, aber jedes Jahr schreibt seine eigene Story.»

Mit leeren Händen beendet Manzi und das Ten-Kate-Team die Saison jedoch nicht. Die zwei zweiten Plätze des Italieners in Jerez reichten aus, um die Teamwertung zum dritten Mal in Folge zu gewinnen. Der Anteil seines Teamkollegen Jorge Navarro fiel mit 163 Punkten (18 P. in Jerez) weitaus geringer aus.

«Damit geht unsere Saison mit zwei neuen Fahrern zu Ende, in der wir schließlich mit Stefano Zweiter und mit Jorge Siebter wurden und gemeinsam die Teammeisterschaft gewannen. Daraus können wir ableiten, dass wir eine erfolgreiche Saison hatten», freute sich Teammanager Kervin Bos. «Ich möchte mich vor allem bei unseren Partnern und Sponsoren bedanken, denn durch ihre Unterstützung können wir dies erreichen, aber auch bei den Leuten von Ten Kate zu Hause, die hinter den Kulissen arbeiten und dafür sorgen, dass wir immer das beste Material haben.»