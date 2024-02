Jubel bei MV Agusta: Podestplatz für Marcel Schrötter

Marcel Schrötter aus dem Team MV Agusta Reparto Cortese startete mit Platz 3 im ersten Rennen auf Phillip Island in die Supersport-WM 2024. Der Bayer wundert sich, wo er die Zeit auf den Sieger verlor.

Von Startplatz 3 hatte Marcel Schrötter eine sehr gute Ausgangsposition für den WM-Auftakt in Australien, nach einem super Start bog der Bayer als Führender in die erste Kurve ein und hielt sich in der Folge immer in den Top-4.

Nach der siebten Runde waren Yari Montella (Barni Spark Ducati), Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha), Schrötter und Valentin Debise (Evan Bros Yamaha) innerhalb 0,282 sec an der Spitze, in Runde 8 bog Montella als Erster zum vorgeschriebenen Wechsel des Hinterreifens in die Boxengasse ein. Als nach Runde 10 alle Fahrer ihren Halt absolviert hatten, lag Montella plötzlich 5,8 sec vor Manzi und Schrötter.

Während Montella an der Spitze davonstürmte, sein erstes Rennen für Ducati sowie das Barni-Team gewann und die WM-Führung übernahm, zeigten Schrötter und Manzi einen sehenswerten Kampf um Platz 2, den der Italiener für sich entschied.

«Ich kam eine Runde nach Montella zum Boxenstopp, da habe ich aber sicher keine vier Sekunden verloren», erzählte Schrötter beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Mein Boxenstopp war zeitlich perfekt. Klar, du kannst bei der Ein- und Ausfahrt in die Boxengasse was gewinnen, aber keine vier Sekunden. Vier Sekunden langsamer – das ist, wie wenn ich mit einer Hand eine Outlap fahre. Deshalb müssen wir uns das anschauen. Wenn er uns die ganz regulär abgenommen hat, dann muss ich als Fahrer etwas besser machen. Ich habe nicht übermäßig riskiert, aber schon gepusht.»