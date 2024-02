Adrian Huertas (Ducati): «Podium war wichtig»

Nach einem verkorksten ersten Rennen holte Adrian Huertas im zweiten Lauf der Supersport-WM 2024 auf Phillip Island sein erstes Podium. Der Spanier wollte sein Team Aruba.it Ducati nicht enttäuschen.

Nicolò Bulega hat seinem Nachfolger Adrian Huertas große Fußstapfen hinterlassen. Der Italiener gewann die Supersport-WM 2023 mit 16 Siegen und stand in 21 von 24 Rennen auf dem Podium. Es war der erste WM-Titel von Ducati in der mittleren Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft.



Der erst 20-jährige Huertas hatte in zwei Jahren mit Kawasaki noch kein Top-3-Finish vorzuweisen und kam über WM-Rang 12 nicht hinaus. Beim Saisonauftakt auf Phillip Island wollte der Spanier seinem Team Aruba.it beweisen, dass sie den richtigen Mann für die schnelle V2-Ducati verpflichtet haben.

Die Pole in Rekordzeit war ein guter Beginn, aber im ersten Lauf streikte das Motorrad. Umso wichtiger der zweite Lauf, der mit zwei Stunden Verspätung und über nur neun Runden gestartet wurde.



«Ein schwieriges Wochenende, obwohl wir sehr stark waren», stöhnte der 300er-Weltmeister von 2021. «In das zweite Rennen von der zehnten Position zu starten, machte meine Aufgabe schwieriger. Zu Beginn musste ich pushen und habe mir damit die Reifen zerstört. In der letzten Runde konnte ich deswegen nicht mehr mithalten. Insgesamt bin ich zufrieden mit unserem Speed und auch mit der Reaktion auf unser Problem vom Samstag; mein Team hat das Motorrad perfekt vorbereitet. Das war erst der Beginn der Saison und zusammen werden wir Fortschritte zeigen.»

Mit 16 Punkten für den dritten Platz ist Huertas nur WM-Siebter, der Rückstand auf Doppelsieger Yari Montella (Ducati) mit 34 Punkten bereits riesig.



«Es ist aber klar, dass ich nach der Pole-Position am Freitag ein paar mehr Punkte erwartet hätte. Aber das macht nichts: Wir haben gezeigt, dass wir konkurrenzfähig sind», hielt Huertas fest. «Das Podium war wichtig, allerdings mehr für mein Team als für mich. Ich wollte, dass das Team sieht, dass wir gemeinsam großartige Dinge erreichen können, auch wenn Dinge gegen uns laufen. Für unser Verhältnis und unsere Zukunft war das wichtig.»