QJ SRK800: Selbst die lahme Honda fährt auf und davon

QJ Motor in Cremona: De Rosa steht drauf, doch Goi fährt

Beim Cremona-Test pilotierte Ivan Goi die SRK800RR von Supersport-Neueinsteiger QJ Motor. Der erfahrene Italiener spricht offen über die Probleme des chinesischen Motorrades.

Beim Cremona-Test sprang beim Supersport-Team von QJ Motor kurzfristig Ivan Goi für Stammfahrer Raffaele De Rosa ein, der am Donnerstag erstmals Vater wurde. Der 44-Jährige ist dreifacher italienischer Meister und gab sein Urteil über die SRK800RR ab. Sein Urteil war wenig überraschend: Das Vierzylindermotorrad fehlt es hauptsächlich an Leistung!

«Sie müssen Leistung finden», legte der Italiener bei Corsedimoto den Finger in die Wunde. «Sie benötigen Power und Zuverlässigkeit. Erst dann kann man seriös abschätzen, ob das Chassis den Anforderungen gewachsen ist. Mit dem aktuellen Stand fährt sich die QJ nicht schlecht, aber man muss abwarten, wie es mit mehr Leistung sein wird.»

Goi büßte am Ende des Tests in 1:36,463 min über vier Sekunden auf das schnellste Supersport-Motorrad ein. Adrian Huertas fuhr als einziger anwesender Ducati-Pilot beim Test eine 1:32,173 min – aber mit der Ducati will Goi die SRK800RR erst gar nicht vergleichen.

«Auf der Geraden fuhr mir auch die Honda davon. Der Vierzylindermotor dreht derzeit nur 12.000/min – das reicht nicht aus, um mit der Konkurrenz mitzuhalten», verriet der Routinier. «Der größte Unterschied besteht nicht einmal bei der Höchstgeschwindigkeit, sondern bei der Beschleunigung. Die Chinesen entwickeln außergewöhnlich schnell. Sie sagen, dass sie bereits neue Entwicklungen genehmigt haben, aber es kommt auch auf das Balance-System an.»