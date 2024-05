Misano-Test: BMW-Star Toprak Razgatlioglu überragend

Nur Toprak Razgatlioglu gelangen am zweiten Tag des Superbike-Tests in Misano Rundenzeiten unter 1:33 min. Der BMW-Star war fast 0,6 sec schneller als Jonathan Rea (Yamaha).

Die Wettervorhersage für Freitag war nicht so schlecht, doch ein Umschwung sorgte für ausgiebigen Regen über dem Misano World Circuit. Die einstündige Mittagspause wurde wegen der schlechten Bedingungen auf 12 Uhr vorgezogen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Toprak Razgatlioglu (BMW) in 1:33,748 min die schnellste Zeit gefahren, auf Platz 2 folgte Kawasaki-Privatier Tito Rabat – allein das zeigt, dass am Vormittag nicht sinnvoll getestet werden konnte.

Um 13 Uhr schaltete die Ampel am Ausgang zur Rennstrecke wieder auf Grün, die ersten zwei Stunden waren aber nur eine Handvoll Fahrer auf der nassen Piste. Einer von ihnen war Superbike-Leader Alvaro Bautista (Ducati), der seinen Run mit einem Sturz beendete.

Gegen 15 Uhr verzogen sich die Regenwolken und machten der Sonne Platz. Die Strecke trocknete zusehends, blieb aber noch eine ganze Weile feucht. Erst in der letzten 1,5 Stunden des zweiten Testtages erlaubten die Bedingungen wieder Rundenzeiten auf hohem Niveau, was Alex Lowes (Kawasaki) um 16:39 Uhr mit einer 1:33,458 min untermauerte, womit er der Engländer die vorläufige Führung am Freitag übernahm. Und um 16:58 Uhr legte Bautista in 1:33,667 min die zweitbeste Runde hin. Es war klar, dass wir am Ende einen spannenden Showdown erleben werden!

Um 17:20 Uhr gab es mit Jonathan Rea einen neuen Führenden. Der sechsfache Weltmeister fuhr in 1:33,113 min die bisher schnellste Zeit am Freitag, sehr wahrscheinlich mit einem SCQ-Hinterreifen auf seiner Yamaha R1. Wenig später brauste Razgatlioglu auf Platz 2 nach vorn. Damit war der Kampf um die Bestzeit eröffnet. Bautista robbte sich um 0,062 sec an Rea heran.

In den letzten Minuten sorgte Razgatlioglu in 1:32,535 min für den Schlusspunkt unter den zweiten Testtag. Damit war der BMW-Pilot noch einmal schneller als am Vortag, als er den Misano World Circuit bereits 0,4 sec schneller als der Pole-Rekord umrundete! Nur dem schnellen Türken gelangen am Freitag Rundenzeiten unter 1:33 min!

Während Rea und Bautista auf eine letzte Attacke verzichteten, unternahmen Ducati-Werkspilot Nicolò Bulega sowie die Yamaha-Piloten Locatelli, Remy Gardner und Dominique Aegerter sowie Kawasaki-Aushängeschild Alex Lowes einen finalen Versuch, aber es blieb bei der Bestzeit durch Razgatlioglu.

Die kombinierte Zeitenliste führt Razgatlioglu an, ebenfalls unter 1:33 min fuhr am Donnerstag lediglich Bulega. Innerhalb einer Sekunde folgen Rea, Bautista, Locatelli, Sam Lowes (Ducati), Gardner und Alex Lowes.

Dominique Aegerter landete mit 1,2 sec Rückstand auf Platz 9. Philipp Öttl büßte 2,7 sec ein und reihte sich auf der 18. Position ein.