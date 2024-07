Trotz Podium in Donington: Yamaha ohne Sieg-Chance

Obwohl Yamaha-Piloten regelmäßig in den Top-5 mitfahren, werden Podestplätze immer seltener und Siege unwahrscheinlicher. Am Einsatz von Ten Kate-Pilot Stefano Manzi liegt es nicht.

Ganz klar ist Ducati der dominierende Hersteller in der mittleren Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft. Acht von zehn möglichen Siege wurden mit der Panigale V2 955 eingefahren und mit Adrian Huertas und Yari Montella führen zwei Ducati-Piloten die Gesamtwertung an. Die Erfolge der traditionellen 600er-Motorräder nehmen dagegen kontinuierlich ab.

2022, im ersten Jahr der Supersport-Next-Generation, gewann Dominique Aegerter mit 17 Siegen und 19 Podestplätzen noch überlegen den Titel. Ein Jahr später gewann Ten Kate Yamaha-Aushängeschild Stefano Manzi als Vizeweltmeister noch vier Rennen und erreichte 17 Podestplätze. In der laufenden Saison steht der Italiener nach fünf von zwölf Meetings nur noch bei einem Sieg und sechs Podestplätzen.

Der Niedergang der Reihenvierzylinder-Supersportler wird auch an Kawasaki deutlich. Selbst Can Öncü gelang in diesem Jahr kein Top-5-Finish. In der Gesamtwertung belegt der draufgängerische Türke abgeschlagen nur Rang 15.

Naturgemäß wird der Frust der 600er-Piloten größer, selbst wenn sie wie Manzi konstant in den Top-5 mitfahren können. «Es ist kein Sieg, aber es war ein schönes Rennen und diese Punkte sind wichtig für die Meisterschaft», sagte der VR46-Pilot nach einem überraschenden zweiten Platz im ersten Lauf in Donington Park. «Am Freitag hatte ich noch geglaubt, dass ich vielleicht Dritter werden könnte. Aber ich habe es geschafft, um den zweiten Platz zu kämpfen, also war es etwas besser als erwartet. Während des gesamten Rennens war ich dicht an Montella dran, aber er war nur ein paar Zehntel vor mir. Am Ende sah ich, dass er sein Tempo ein wenig drosselte und ich konnte ihn überholen.»

Später stellte sich jedoch heraus, dass der Ducati-Pilot ein technisches Problem hatte. Im zweiten Rennen am Sonntag war Manzi chancenlos und wurde hinter drei der V2-Raketen Vierter. «Das war nicht das Rennen, das ich mir erhofft hatte», grummelte Manzi. «Ich hatte im ersten Rennen einen guten Start, aber dann gab es eine rote Flagge. Wir wechselten für den Restart auf den SCX-Hinterreifen, was die richtige Entscheidung war, aber leider konnten wir nicht um das Podium kämpfen. Ich bin mit diesem vierten Platz nicht zufrieden, aber ich denke, es war das Beste, was wir heute erreichen konnten.»

Zur Erinnerung: Der zweite Lauf wurde nach einem Sturz abgebrochen und über nur noch zwölf Runden neu gestartet. «Mit der verkürzten Renndistanz wussten wir bereits, dass es eine schwierige Geschichte für uns werden würde, denn wir haben einfach nicht so viel Drehmoment wie die Bikes der Next Generation», erklärte Ten Kate Teammanager Kervin Bos. «Trotzdem hat Stefano alles gegeben und wurde Vierter. Das ist natürlich nicht das Ergebnis, das wir uns von ihm erhofft hatten, aber es war auf jeden Fall das maximal Mögliche.»

In der Gesamtwertung belegt Manzi mit 39 Punkten Rückstand auf WM-Leader Huertas den dritten Rang. Es wird erwartet, dass Yamaha die R6 bald ausmustern und in der Weltmeisterschaft die in der Entwicklung befindlichen R9 einsetzen wird.