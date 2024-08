Marcel Brenner (Kawasaki): Schwächeanfall in Portimão

Nach dem ersten Lauf der Supersport-WM 2024 in Portimão war Marcel Brenner euphorisch wie lange nicht – danach brach der Kawasaki-Pilot zusammen. Das zweite Rennen am Sonntag verpasste der Schweizer.

Obwohl technische Probleme an der Kawasaki von Marcel Brenner seit Donington Park behoben sind, verbesserten sich die Ergebnisse des 27-Jährigen nicht wesentlich. Seine bisher einzige Platzierung in den Punkten stammt noch immer vom ersten Supersport-Lauf der Saison auf Phillip Island – Platz 13.

Auch Portimão begann für den Schweizer als 27. in der Superpole am Freitag eher verhalten, doch nach Platz 21 im ersten Lauf sprühte Brenner förmlich vor Euphorie.



«Zuerst war ich ein bisschen niedergeschlagen, weil es so aussah, als ob es wieder nicht gut laufen würde», gab der MTM-Kawasaki-Pilot zu. «Am Samstag konnte ich die Dinge ein wenig umdrehen. Schon im Warm-up lief es ziemlich gut, ich war sieben Zehntel schneller als in der Superpole. Das war eine ordentliche Verbesserung. Aber das war noch nicht alles, denn ich war von unserer Rennperformance extrem überrascht. Wir haben einen sehr guten Job gemacht und einen weiteren Schritt nach vorn gemacht. Ich bin sehr motiviert, und ich hätte nicht gedacht, dass sich die Situation so ändern würde. Ich bin also zuversichtlich, dass sich die Dinge noch zum Guten wenden werden.»

Das taten sie jedoch nicht: Brenner erschien am Sonntag weder zum zweiten Warm-up noch zum zweiten Rennen. Es war von einem Schwächeanfall am Samstagabend die Rede, von dem sich Brenner bis Sonntagmorgen nicht mehr richtig erholte.

Eine Möglichkeit: Am Wochenende war es in Portimão enorm heiß, dazu kam die körperliche Belastung auf dem Motorrad, das zusätzliche Hitze abstrahlte.

Einen Hinweis darauf gab es bereits nach dem ersten Rennen.



«In den letzten vier Runden versuchte ich erneut, zu den Jungs aufzuschließen. Aber ich hatte Probleme, das Motorrad zu stoppen und bekam auch leichte körperliche Probleme. Die Hitze hat mir alles abverlangt», schilderte Marcel. «Deshalb muss ich viel mehr trinken, denn nach dem Rennen war ich etwas dehydriert und fühlte mich kurz nicht so gut.»