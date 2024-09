Magny-Cours, Lauf 2: Ducati-Sieg – Honda überrascht

Der zweite Lauf der Supersport-WM 204 in Magny-Cours endete mit dem Sieg von Ducati-Pilot Yari Montella. Marcel Schrötter (MV Agusta) schaffte es in die Top-10. Honda-Gaststarter überraschte als Siebter.

Die Startaufstellung für das zweite Rennen der beiden Supersport-Serien wird ab diesem Jahr nach einem neuen Verfahren ermittelt: Nicht die Superpole allein zählt, sondern für die Top-9 die schnellste Rundenzeit aus Lauf 1. Ab Startplatz 10 wird die Reihenfolge der Superpole herangezogen.

Die erste Reihe bestand somit aus Can Öncü (Kawasaki), Federico Caricasulo (MV Agusta) und WM-Leader Adrian Huertas. Lauf-1-Sieger Niki Tuuli (Ducati) ging von der fünften Position ins Rennen. Für Marcel Schrötter (MV Agusta) ging Lauf 2 von Platz 14 aus der Reihe 5 los.

Das Wetter bei Rennstart um 14:00 Uhr Ortszeit präsentierte sich angenehm. Im Verlauf des Rennens tröpfelte es gelegentlich, was aber keinen wesentlichen Einfluss auf die Rundenzeiten nahm.

Die Führung riss zunächst Öncü mit einem Blitzstart an sich, doch lange konnte sich der Kawasaki-Pilot nicht an der Spitze halten und fiel bis Rennende auf die neunte Position zurück.

Anschließend leistete Montella Führungsarbeit, doch Huertas und Manzi konnten den Barni Ducati-Piloten im letzten Renndrittel stellen – das Trio hatte mehrere Sekunden Vorsprung auf die Verfolger. Aber nur für drei Runden konnte Yamaha-Pilot Manzi seinen Landsmann von der Spitze verdrängen. Während Montella 0,171 sec vor Manzi als Sieger über den Zielstrich brauste, begnügte sich Huertas in der letzten Runde mit dem dritten Platz.

Einen feinen vierten Platz fuhr Tom Booth-Amos für Triumph nach Hause. Sehr stark auch der Auftritt von Gaststarter Corentin Perolari, der mit der Honda Platz 7 erreichte – das beste Ergebnis der Japaner in diesem Jahr.

Als bester MV Agusta-Pilot war Marcel Schrötter mit Platz 10 gut bedient. Der Bayer kam als 14. aus der ersten Runde und konnte aus eigener Kraft kaum Positionen gut machen.

Ein Drama aus französischer Sicht ereignete sich in Runde 13, als Valentin Debise den vor ihm liegenden Lucas Mahias abschoss. Im Kiesbett gab es ein kurzes Gerangel, bei dem der wütende Mahias, der beim Sturz hart auf die Schulter fiel, seinen Landsmann vom Motorrad schubste.

So lief das Rennen:

Start: Öncü vor Tuuli und Caricasulo in die erste Kurve. Schrötter auf 15.



Runde 1: Öncü weiter vorn, dann Montella, Caricasulo und Tuuli. Schrötter auf 14. Sturz Sofuoglu. Es tröpfelt im ersten Sektor.



Runde 2: Montella hat in 1:40,643 min die Führung an sich gerissen. WM-Leader Huertas Fünfter.



Runde 3: Es tröpfelt stärker. Montella schon 1,9 sec vor Caricasulo und Öncü. Schrötter steckt hinter John McPhee (Triumph) fest.



Runde 4: Huertas nimmt als Zweiter die Verfolgung von Montella auf.



Runde 5: Manzi (3.) fährt in 1:40,339 min die schnellste Rennrunde.



Runde 6: Huertas schneller als Montella. Manzi macht dem WM-Leader mit einer 1:40,027 min Druck.



Runde 7: Montella nur noch eine Sekunde vor Huertas und Manzi. Van Straalen (4.) schon 5 sec zurück. Schrötter auf 14.



Runde 8: Die Top-3 innerhalb 1,2 sec. Booth-Amos (Triumph) jetzt Vierter. Perolari mit der Honda auf Platz 10! Schrötter hat sich auf Platz 13 verbessert.



Runde 9: Booth-Amos, Van Straalen und Mahias kämpfen um Platz 4. Öncü (Kawasaki) auf Platz 12 zurückgefallen.



Runde 10: Huertas 0,4 sec hinter Montella.



Runde 11: Die Top-3 innerhalb 0,5 sec. Perolari jetzt Neunter. Caricasulo gibt das Rennen auf – falsche Reifenwahl.



Runde 12: Huertas ist zu spät auf der Bremse – Manzi schlüpft innen durch und übernimmt Platz 2. Schrötter Zwölfter.



Runde 13: Drama für Frankreich – Debise schießt Mahias ab.



Runde 14: Manzi hat die Führung übernommen. Schrötter Elfter.



Runde 15: Manzi 0,5 sec vor Montella und Huertas. Booth-Amos (4.) schon 10 sec zurück. Perolari Siebter.



Runde 16: Montella am Hinterrad von Manzi. Schrötter Zehnter.



Runde 17: Montella vorbei an Manzi in Führung. Es kündigt sich ein spannendes Finale an.



Runde 18: Die Top-3 innerhalb 0,6 sec. Der Rest des Feldes ist deklassiert.



Letzte Runde: Montella gewinnt vor Manzi und Huertas. Perolari auf Honda Siebter. Öncü Neunter, Schrötter Zehnter. Sturz De La Vega.