Zweites SSP-Team von MV Agusta auf der Überholspur

Mit kleinen Schritten mausert sich das Team MotoZoo zum Aushängeschild von MV Agusta in der Supersport-WM. In Magny-Cours sprang das erste Podium heraus; der Jubel ist groß, noch mehr die Ambitionen.

MotoZoo-Teamchef Fabio Uccelli hat klein angefangen, als er 2021 den Sprung in die Weltmeisterschaft wagte. Zuerst verbündete sich der Italiener mit dem Puccetti-Team, das für ihn die Kawasaki ZX-6R aufbaute. Nach Achtungserfolgen – 2023 wurde mit Tom Booth-Amos die WorldSSP-Challenge gewonnen – wechselte Uccelli auf MV Agusta und machte mit der Verpflichtung von Federico Caricasulo auch beim Fahrer einen Qualitätssprung.

Erstaunlich: Noch 2015 war MotoZoo ein kleines Geschäft für Motorradbekleidung mit angeschlossener Werkstatt. Aber Uccelli hat die Arbeit an Rennmotorrädern von der Pike auf im belgischen Alstare-Team gelernt.

In der Supersport-WM 2024 setzen nur zwei Teams die MV Agusta F3 800 ein: Das vermeintliche Werksteam Reparto Corse, das in Wirklichkeit das private Engagement des Schweizers Andrea Quadranti ist, und MotoZoo. Zunehmend gewinnt Zweitgenanntes die Oberhand, was die vorzeigbaren Ergebnisse anbelangt. In Magny-Cours am vergangenen Wochenende erreichte Caricasulo im ersten Rennen als Zweiter das erste Podest der italienischen Truppe. Im zweiten Lauf kämpfte der 28-Jährige um Platz 4, als ein aufgewirbelter Stein einen Defekt verursachte.

«Nachdem wir in Most einen deutlichen Wachstumstrend eingeleitet haben, sahen wir hier in Magny-Cours die Früchte unserer Arbeit», sagte der Teamchef zufrieden. «Wir hätten uns im zweiten Rennen einen Podiumsplatz sichern können, aber Caricasulo hatte ein Kühlerproblem, das ihn zum Aufgeben zwang. Obwohl wir im zweiten Rennen keine Punkte holten, sind wir mit unserer Gesamtleistung zufrieden. Wir haben unseren allerersten Podiumsplatz in der Weltmeisterschaft erreicht und hoffen, dass noch viele weitere folgen werden, da wir nur Sekunden vom Sieg entfernt waren. Das Wichtigste ist, dass wir weiter Fortschritte machen und im Laufe des Jahres noch mehr Grund zum Jubeln haben.»

Auch in der Gesamtwertung kündigt sich ein Machtwechsel bei MV Agusta an. Mit 138 Punkten liegt Caricasulo nur noch zehn Zähler hinter Marcel Schrötter, der seit Saisonbeginn das MV Agusta-Aushängeschild ist und zeitweise 36 Punkte Vorsprung auf seinen Markenkollegen hatte.