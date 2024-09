Ohne Superbike-Aufstieg: Was Schrötter für ’25 bleibt

Seit dem 24. März 2024 hat es Marcel Schrötter mit dem Team MV Agusta Reparto Corse in der Supersport-WM nicht mehr aufs Podium geschafft. Das erschwert seine Verhandlungsposition für nächste Saison zusätzlich.

Während des Magny-Cours-Wochenendes haben wir getitelt, dass der Superbike-Zug für Marcel Schrötter abgefahren ist. Der 31-Jährige hat sich lange Chancen ausgerechnet, für 2025 den Platz im Team Bonovo Ducati zu bekommen. Doch dort wird Scott Redding unterschreiben, sobald das Vertragsmalheur mit BMW beseitigt ist.

Schrötter, der nach zwei Jahren in der Supersport-Klasse gerne zu den Superbikes aufsteigen würde, bietet sich keine andere Möglichkeit an. «Die anderen Teams fragen entweder nach viel Mitgift oder haben nicht das Equipment, mit dem es Sinn macht aufzusteigen», erzählte Marcel SPEEDWEEK.com.



Schrötter will deshalb auch 2025 Supersport-WM fahren und redet mit den Spitzenteams aller Hersteller. Bislang steht in dieser Klasse kaum ein Fahrer für nächste Saison unter Vertrag. Streicht man alle starken Teams von der Liste, die nach Mitgift verlangen, wird diese kurz.



Und hält man sich vor Augen, dass in der bisherigen Saison 14 von 16 Rennen von Ducati-Piloten gewonnen wurden, dann kann sich jeder selbst ausmalen, welches Motorrad bei den Fahrern hoch im Kurs steht.



«Dass immer die Gleichen auf Platz 1 und 2 sind, zeigt die Stärke», hielt Schrötter fest. «Ich will den Fahrern gar nichts wegnehmen. Die sind sicher sehr gut, sonst wären sie nicht dort, wo sie sind. Aber Huertas zum Beispiel ist jetzt in seiner dritten Saison und hat teilweise auch auf der Kawasaki etwas gezeigt. Aber wenn er so gut wäre, dann hätte er letztes Jahr auch mal ein Podium schaffen können. Ich glaube schon, dass sein Ducati-Team extrem gute Arbeit leistet. Ich will aber keinem Team etwas wegnehmen, die Blauen auf Platz 3 sind auch ein Topteam und haben das in der Meisterschaft lange genug bewiesen.»



Beim Weltmeister-Team Aruba.it Ducati hat Schrötter für 2025 keine Chance, weil die Mannschaft erstens nur Nachwuchsfahrer verpflichtet und zweitens in der nächsten Saison kein Supersport-Team einsetzen wird.



Bei den Blauen, gemeint ist das Yamaha-Team Ten Kate, wird ein Fahrer von Yamaha Europa bestimmt und bezahlt und einen verpflichtet das Team selbst. Dieses Jahr treten die Niederländer mit Stefano Manzi und Glenn van Straalen an. Es wäre keine Überraschung, wenn es bei diesem Duo bleibt, denn sie sorgten für die restlichen zwei Saisonsiege neben den 14 von Ducati.



«Die Blauen kämpfen vorne mit, es reicht ihnen aber oft nicht ganz, um vorne zu fahren», sagt Schrötter, der natürlich weiß, dass Yamaha nächstes Jahr die neue Dreizylinder-R9 zum Einsatz bringen wird. «Deswegen bin ich mit Ten Kate in Kontakt.»



Die von vielen Teams aufgerufene Mitgift ist schon lange ein leidiges Thema. «Das sollte nicht der Job der Fahrer sein, Geld zu investieren», betonte der Bayer. «Komischerweise will jeder Mechaniker und Teamchef auch Geld verdienen, warum also soll der Fahrer dafür bezahlen? Das macht doch keinen Sinn, es ist aber leider die traurige Situation. Man kann immer über das Gehalt reden, aber es sollte angemessen sein. Man kann auch mit Boni Geld verdienen, wenn die Leistung passt. Ansonsten bin ich noch mit zwei anderen Teams in Kontakt, wo das Paket passen könnte. Ich möchte aber keine Namen nennen, das ist eine sehr schwierige Situation.»



Was die Verhandlungsposition von Marcel schwächt: Er hat es seit dem 24. März 2024 nicht mehr aufs Podium geschafft. Mit vier Podestplätzen ist der MV-Agusta-Pilot in beeindruckender Manier in die Saison gestartet, doch seit dem dritten Event in Assen kam er nie mehr über Platz 6 hinaus. In der WM liegt er dennoch auf dem fünften Gesamtrang.