Cremona, Lauf 1: Marcel Schrötter (MV Agusta) Vierter

Das erste Rennen der Supersport-WM 2024 in Cremona wurde von Ducati-Pilot Adrian Huertas gewonnen. Erfreulich der verdiente vierte Platz von Marcel Schrötter, mit dem sich der MV Agusta-Pilot an der Spitze zurückmeldete.

Die Pole-Position für den ersten Lauf der Supersport-WM in Cremona hatte sich am Freitag WM-Leader Adrian Huertas (Ducati) gesichert. Die erste Startreihe komplettierten seine Dauerrivalen Stefano Manzi (Yamaha) und Yari Montella (Ducati). Marcel Schrötter (MV Agusta) ging als Sechster in das Rennen über 20 Runden.

Die Bedingungen bei Rennstart um 15:15 Uhr waren ideal: Die Sonne schien von einem blauen Himmel und mit 25 Grad war es für Fans und Fahrer gleichermaßen angenehm.

Huertas gewann den Start und zu Anfang konnten nur die Lokalmatadoren Montella und Manzi mit dem Spanier mithalten. Ab Runde 6 drehte der 300er-Weltmeister aber auf und distanzierte seine Verfolger innerhalb weniger Runden um mehrere Sekunden. Bei Halbzeit betrug der Vorsprung 3 sec, auf der Ziellinie waren es 4,6 sec – zwischenzeitlich waren es fast 6 sec. Den Kampf um Platz 2 entschied erst in den letzten Runden Manzi für sich; Dritter wurde Montella.

Marcel Schrötter behauptete mit einem soliden Start seine Position und kam als Sechster aus der ersten Runde. Der Bayer hat seine Stärke über die Renndistanz und verbesserte sich in Runde 9 auf die fünfte Position. Anschließend holte der MV Agusta-Pilot auf seinen Markenkollegen Federico Caricasulo auf, der seinen vierten Platz mit einem spektakulären Sturz im Kiesbett versenkte. Als Vierter fuhr Schrötter erstmals seit Barcelona wieder in die Nähe des Podiums, auch wenn dazu im ersten Lauf 5,4 sec fehlten.

Die Top-5 komplettierte Tom Booth-Amos mit der besten Triumph. Für Kawasaki holte Brenner-Nachfolger Borja Gomez Platz 12 heraus.

Raffaele De Rosa brachte seine QJ SRK800RR auf Platz 19 ins Ziel. Die Petronas-Honda-Piloten Kaito Toba und Bin Pawi fielen vorzeitig aus.

So lief das Rennen:

Start: Huertas vor Montella und Manzi in die erste Kurve, dann Mahias, Caricasulo und Schrötter.



Runde 1: Die Top-3 innerhalb 0,7 sec. Schrötter (6.) schon 2,4 sec zurück. McPhee (Triumph) Neunter. Öncü nach Zwischenfall 21 sec zurück auf Platz 27. Sturz Kaito Toba (Honda) und Oli Bayliss (Ducati).



Runde 2: Huertas vorn, schnellste Runde Mahias (5./Yamaha) in 1:32,616 min. Sturz Luke Power.



Runde 3: Huertas in 1:32,408 min 0,3 sec vor Montella und Manzi. Schrötter (6.) unter Druck von Navarro (Ducati). Bin Pawi steuert die Box an – alle Honda-Piloten aus dem Rennen.



Runde 4: Drei Ducati und Yamaha sowie jeweils zwei Triumph und MV Agusta in den Top-10.



Runde 5: Die Top-3 unverändert. Schrötter (6.) 1,8 sec hinter dem Fünften.



Runde 6: Huertas in schnellster Runde in 1:32,400 min jetzt 0,6 sec vor Montella. Schrötter (6.) hält sich Navarro (7.) vom Hals und holt zu Mahias (5.) auf.



Runde 7: Huertas sucht in 1:32,213 min die frühe Entscheidung.



Runde 8: Schrötter 0,4 sec hinter Mahias. Sturz Debise und Corsi.



Runde 9: Huertas 1,7 sec vor Montella und Manzi. Schrötter vorbei an Mahias auf Platz 5.



Runde 10: Sturz van Straalen, wenig später rutscht auch Navarro aus.



Runde 11: Huertas dominiert mit 2,6 sec Vorsprung. Schrötter schneller als Caricasulo auf Platz 4



Runde 12: Mahias (6.) hat sich in den Windschatten von Schrötter geklemmt und liegt nur 0,4 sec hinter dem Deutschen zurück. Öncü holt sich neue Reifen ab.



Runde 13: Huertas schon um 4,7 sec vorn.



Runde 14: Manzi vorbei an Montella auf Platz 2! Schrötter noch 1,4 sec hinter Caricasulo.



Runde 15: Sturz Caricasulo – Schrötter auf Platz 4, doch Mahias und Booth-Amos sind ihm dicht auf den Fersen.



Runde 16: Booth-Amos hat sich Mahias geschnappt.



Runde 17: Huertas 5,4 sec vor Manzi und Montella.



Runde 18: Schrötter hat 1,2 sec Vorsprung auf Booth-Amos – das sollte reichen.



Runde 19: Das Podium ist entschieden – zwischen Manzi und Montella liegen 1,6 sec.



Letzte Runde: Huertas gewinnt überlegen vor Manzi und Montella. Schrötter Vierter.