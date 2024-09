Cremona, FP: Ducati 1. – vier Hersteller in den Top-5

Das einzige freie Training der Supersport-Klasse in Cremona beendete WM-Leader Adrian Huertas (Aruba.it Ducati) am Freitagmittag als Schnellster. Auch MV Agusta, Kawasaki und Yamaha sind stark.

Das erste freie Training der Frauen-Weltmeisterschaft fand am Freitagmorgen auf nasser Strecke statt, als anschließend die Superbike-Piloten ausrückten, war sie am Auftrocknen. Das letzte Training vor der Mittagspause hatten die Fahrer der Supersport-Klasse, die Piste wurde minütlich trockener und damit schneller.



Bereits nach vier Runden war Can Öncü (Kawasaki Puccetti) mit 1:34,923 min besser als Sam Lowes (1:36,007 min) als Schnellster der ersten Superbike-Session.

Zur Hälfte des 40-minütigen Trainings lag WM-Leader Adrian Huertas (Aruba.it Ducati) mit 1:33,263 min vorne. Lediglich Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha) fuhr auf dem Niveau des Spaniers und übernahm mit 1:32,992 min sogar vorübergehend die Spitze. Zeitweise lagen die beiden über eine halbe Sekunde vor dem Drittplatzierten.

In den letzten fünf Minuten purzelten die Zeiten und das Klassement wurde kräftig durcheinandergewürfelt. Beim Fallen der Zielflagge war Huertas mit 1:32,607 min der Beste, gefolgt von Federico Caricasulo (Motozoo MV Agusta), Jorge Navarro (Orelac Ducati), Öncü und Manzi.

Marcel Schrötter (MV Agusta) verzichtete auf das erste Drittel des Trainings, arbeitete sich dann aber schrittweise in die Top-10 nach vorne. Gegen Ende drehte Schrötter zwar seine beste Runde, wurde aber noch bis auf Platz 14 durchgereicht.



In der Supersport-WM gibt es nur ein freies Training, am Freitag um 16 Uhr ist bereits das Qualifying.