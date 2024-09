Marcel Schrötter: Jubel über Platz 4, Podium das Ziel

Mit Platz 4 im ersten Lauf der Supersport-WM 2024 in Cremona beendete Marcel Schrötter eine zu lange Serie magerer Ergebnisse. «Das war das Maximum», beteuert der MV Agusta-Pilot.

Man konnte bei Marcel Schrötter schon von einer Krise sprechen, denn nach vier Podestplätzen zu Saisonbeginn erreichte der Bayer in zwölf Rennen in Folge nicht mehr die Top-5 und fiel in der Gesamtwertung von Platz 2 auf den fünften Rang zurück. Nichts schien mehr zusammenzulaufen.

Doch auf dem Cremona Circuit deutete der MV Agusta-Pilot mit Startplatz 6 in der Superpole am Freitag an, dass er die Wende eingeläutet hat. Im ersten Rennen über 20 Runden erkämpfte sich Schrötter den vierten Platz. Der Jubel und die Erleichterung waren groß.

«Nach einem guten Freitag können wir uns heute endlich wieder über ein gutes Rennen freuen», fiel Schrötter sichtlich eine Last von den Schultern. «Es war das beste Rennen seit Barcelona. Allerdings ist der vierte Platz derzeit und war auch heute das Maximum, das wir erreichen können. Für das Podium, das wir natürlich anstreben, reicht es noch nicht, aber es war auf jeden Fall ein Schritt nach vorne und damit müssen wir zufrieden sein.»

Die Ducati-Piloten Adrian Huertas und Yari Montella sind derzeit eine Klasse für sich, auf der neuen Piste im Kalender der seriennahen Weltmeisterschaft scheint auch Yamaha-Aushängeschild Stefano Manzi schwer zu besiegen zu sein.

«Jetzt müssen wir sehen, ob wir für Sonntag ein paar Dinge verbessern können, denn es gab etwas, wo ich mich nicht so wohlgefühlt habe», grübelte Schrötter. «Trotzdem gibt das bisherige Wochenende hier in Cremona allen einen Motivationsschub, und wir werden versuchen, das Motorrad ein wenig zu verändern, damit das Gefühl noch ein Stück besser wird. Dann geht es darum, morgen zumindest die gleiche Position zu erreichen.»