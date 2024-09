Cremona, Lauf 2: Yamaha-Sieg – Schrötter Vierter

Der zweite Lauf der Supersport-WM 2024 in Cremona endete mit dem Sieg von Yamaha-Aushängeschild Stefano Manzi. Erstes Podium für Triumph-Pilot Tom Booth-Amos. Marcel Schrötter (MV Agusta) glänzte erneut als Vierter.

Die Startaufstellung für das zweite Rennen der beiden Supersport-Serien wird ab diesem Jahr nach einem neuen Verfahren ermittelt: Nicht die Superpole allein zählt, sondern für die Top-9 die schnellste Rundenzeit aus Lauf 1. Ab Startplatz 10 wird die Reihenfolge der Superpole herangezogen.

Die erste Reihe war dennoch identisch mit der Superpole und bestand aus WM-Leader Adrian Huertas (Ducati), Stefano Manzi (Yamaha) und Yari Montella (Ducati). Für Marcel Schrötter (MV Agusta) ging es in Lauf 2 um eine Position zurück auf Startplatz 7.

Die Führung riss zunächst Montella an sich, doch Manzi und Huertas blieben ihm auf den Fersen. In der zehnten Runde verabschiedete sich der Teamkollege von Superbike-Dreifachsieger Danilo Petrucci mit einem Sturz aus dem Rennen.

Nun führte Manzi das Rennen an, dahinter Lauf-1-Sieger Huertas. Der Yamaha-Pilot fuhr bis zum Ende konstant schnelle Rundenzeiten und setzte sich damit sukzessive von Huertas ab – vielleicht wollte der Spanier auch nur keinen Sturz riskieren, nachdem sein Hauptrivale aus dem Rennen war. Nach 20 Runden kreuzte der Italiener mit 2,7 sec Vorsprung auf den Ducati-Piloten als Sieger über die Ziellinie. Dritter wurde Triumph-Pilot Tom Booth-Amos – das beste Karriereergebnis des Engländers.

Marcel Schrötter erwischte einen soliden Start und belegte lange die siebte Position. Ab Rennmitte spielte der 31-Jährige seine Stärke im Renntrimm aus und arbeitete sich wie am Samstag auf die vierte Position nach vorn. In der Gesamtwertung verbesserte sich Schrötter in Cremona ebenfalls auf den vierten Rang.

Die beste Kawasaki brachte Can Öncü auf der achten Position ins Ziel. Keine Punkte gab es für QJ Motor (Raffaele De Rosa/25.) und Honda (Khairul Idham Bin Pawi/26.)

So lief das Rennen:

Start: Montella vor Huertas und Manzi in die erste Kurve, Schrötter auf Platz 8. Sturz McPhee.



Runde 1: Montella vor Huertas, Manzi und Öncü. Schrötter weiter Achter. Sturz Kaito Toba.



Runde 2: Schnellste Runde Caricasulo (5.) in 1:32,588 min.



Runde 3: Huertas in 1:32,468 min vorbei an Montella in Führung. Auch Manzi schlüpft beim Barni-Piloten durch.



Runde 4: Huertas legt eine 1:32,169 min nach und führt um 0,6 sec, Schrötter Siebter.



Runde 5: Nach einem Fehler im ersten Sektor muss Huertas neben die Strecke und reiht sich als Dritter wieder ein. Manzi vorn.



Runde 6: Montella reißt mit einer 1:32,117 min die Führung an sich. Mahias gibt das Rennen in der Box auf. Schrötter Siebter.



Runde 7: Die Top-3 2,5 sec vor Booth-Amos, Öncü und Caricasulo.



Runde 8: Schrötter schneller als die Gruppe vor ihm. Sturz Pons.



Runde 9: Montella 0,6 sec vor Manzi und 1 sec vor Huertas.



Runde 10: Sturz Montella in Führung liegend! Schrötter vorbei an Öncü auf Platz 5.



Runde 11: Manzi und Huertas 3 sec vor Booth-Amos, der sich von Caricasulo abgesetzt hat.



Runde 12: Schrötter (5.) nur noch 0,4 sec hinter Caricasulo.



Runde 13: Huertas scheint keinen Sturz riskieren zu wollen und liegt 0,8 sec hinter Manzi.



Runde 14: Schrötter kommt nicht an Caricasulo vorbei, dafür holt von hinten Debise (Yamaha) zu den beiden MV Agusta-Piloten auf.



Runde 15: Manzi führt um 1,7 sec.



Runde 16: Debise (6.) nur 0,3 sec hinter Schrötter.



Runde 17: Manzi fährt beeindruckend konstant immer 1:32,3.



Runde 18: Schrötter holt sich vierten Platz! Auch Debise (5.) schnappt sich Caricasulo.



Letzte Runde: Manzi gewinnt souverän vor Huertas und Booth-Amos. Schrötter wird Vierter.