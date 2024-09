Stefano Manzi (Yamaha): Emotionaler Heimsieg

Bei Heimrennen ist Stefano Manzi eine Macht. Bei der Supersport-Premiere in Cremona holte sich der Ten Kate Yamaha-Pilot im zweiten Lauf seinen zweiten Saisonsieg.

Heimrennen sind für Rennfahrer immer etwas Besonderes. Die zusätzliche Unterstützung von den Rängen mobilisiert zusätzliche Kräfte und sorgt für noch mehr Adrenalin als ohnehin – Stefano Manzi ist dafür ein gutes Beispiel. Sieben Siege holte der Italiener bisher in der Supersport-WM, davon vier vor seinen Landsleuten: In Misano 2023, im selben Jahr triumphierte er in Imola in beiden Rennen sowie am vergangenen Sonntag in Cremona.

Nur der VR46-Pilot war in der Lage, den Speed der Ducati-Stars Adrian Huertas und Yari Montella mitzugehen. Als Montella stürzte, übernahm Manzi mit seiner Yamaha das Kommando und sorgte mit schnellen Rundenzeiten dafür, dass WM-Leader Huertas das Risiko scheute und sich mit Platz 2 begnügte.

Erstaunlich: Platz 2 im ersten Lauf bezeichnet Manzi als Enttäuschung!

«Am Samstag waren wir enttäuscht, denn wir hatten das ganze Wochenende das Gefühl, dass wir in der Lage sein sollten, um den Sieg zu kämpfen», erklärte der 25-Jährige aus Rimini. «Aber als die Temperaturen stiegen, bereitete uns das einige Probleme. Im Warm-up konnten wir einen Schritt machen und das Motorrad war viel besser. Sicherlich war es am Start ein enges Rennen, aber ich war dabei und habe mir einen Plan zurechtgelegt, um mit Yari zu kämpfen. Als er stürzte, war das gut für mich, denn so konnte ich mein eigenes Tempo alleine fahren. Ich bin sehr emotional.»

Yamaha ist in der mittleren Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft ins Hintertreffen geraten. Seit Lauf 2 in Barcelona hatte Manzi keinen Sieg mehr einfahren können, brauste aber in 13 der bisher 18 Rennen auf das Podium! Dennoch liegt er als Dritter der Gesamtwertung bereits 50 Punkte zurück.

«Mein letzter Sieg war in Barcelona, also ist es großartig, den Sieg hier vor meinem Heimpublikum zu holen», sagte der Italiener erleichtert.