Adrian Huertas: Vorentscheidung auf dem Silbertablett 24.09.2024 - 12:57 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Adrian Huertas feiert mit seinem Aruba-Team den Sieg im ersten Lauf

In der Supersport-WM 2024 sind zwar noch 150 Punkte zu gewinnen, dennoch sahen wir in Cremona eine Vorentscheidung zugunsten von Adrian Huertas. Der Ducati-Pilot könnte als zweifacher Weltmeister in die Moto2 wechseln.