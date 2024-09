Aragon: Siebte Pole für Huertas – Schrötter Sechster

Während sich WM-Leader Adrian Huertas (Ducati) beim Supersport-Meeting in Aragon ein weiteres Mal die Pole-Position sicherte, bestätigte Marcel Schrötter (MV Agusta) als Sechster seine zuletzt gezeigte Performance.

Die Superpole der Supersport-WM 2024 in Aragon fand am Freitagnachmittag bei Sonnenschein und 26 Grad Celsius statt. Wegen der reduzierten Trainingszeit nutzen die Piloten die meiste Zeit des 40-minütigen Qualifyings für die Abstimmung ihrer Motorräder.

Im freien Training am Vormittag fuhr Stefano Manzi (Yamaha) in 1:53,626 min die schnellste Zeit. Im Qualifying war es auch der Italiener, der in 1:53,929 min für die erste ansprechende Marke sorgte. Nach zehn Minuten lagen mit Adrian Huertas (Ducati), Manzi und Yari Montella (Ducati) die Top-3 der Meisterschaft vorn.

Bei Halbzeit stürmte Jorge Navarro in 1:53,188 min mit der bisher schnellsten Runde an diesem Wochenende an die Spitze. Im Windschatten des Ducati-Piloten verbesserte sich Can Öncü (Kawasaki) mit 0,3 sec Rückstand auf Platz 2. Von Marcel Schrötter war zu diesem Zeitpunkt wenig zu sehen – der MV Agusta-Pilot hatte als 16. ordentliche 1,6 sec Rückstand.

Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde 1:53,191 min im MotorLand Aragon drehte 2023 Nicolò Bulega (Ducati), der Pole-Rekord des Italieners aus dem gleichen Jahr steht bei 1:52,306 min.

Zehn Minuten vor dem Ende führte unverändert Navarro, der sich wie die meisten Teilnehmer neue Reifen für einen letzten Versuch montieren ließ. Einer der ersten Piloten auf der Strecke war Marcel Schrötter, der sich zunächst auf Platz 6 verbesserte.

An der Spitze war die Luft dünn; nur zwei Piloten gelang eine Zeit unter 1:53 min. Seine siebte Pole-Position in diesem Jahr sicherte sich Huertas in 1:52,932 min. Im Windschatten von Navarro fuhr Lucas Mahias (Yamaha) aus dem Nichts auf Startplatz 2 nach vorn – Navarro selbst komplettiert die erste Startreihe.

Mit Glenn van Straalen (Yamaha), Montella und Schrötter ist die zweite Reihe bunt gemischt.

Die beste Kawasaki stellte Can Öncü auf die neunte Startposition. Unmittelbar hinter dem Türken qualifizierte sich Tom Booth-Amos (10.) als bester Triumph-Pilot.

Für Honda holte Kaito Toba als 19. das beste Ergebnis. Einen Achtungserfolg erzielte QJ Motor. Mit dem seit Cremona im Einsatz befindlichen neuen Motor qualifizierte sich Raffaele De Rosa mit dem überschaubaren Rückstand von 1,9 sec auf Startplatz 23.