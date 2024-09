Aragon, Training: Japanische Bikes vor den Italienern

Das einzige freie Training der Supersport-WM in Aragon beendete Stefano Manzi aus dem Team Ten Kate Yamaha am Freitagmittag als Schnellster. Auf Platz 2 folgt eine Kawasaki, erst dann kommen die Ducati und MV Agusta.

In der Supersport-WM gibt es am Freitag nur ein freies Training über 40 Minuten, um 16 Uhr geht es bereits ins Qualifying.



Mit zuletzt zwei vierten Plätzen konnte sich Marcel Schrötter aus dem Tief fahren, seit Cremona ist der Bayer mit einer anderen Motorspezifikation unterwegs, die offensichtlich besser zu einem Fahrstil passt als die vorhergehende.



Nach zehn Minuten führte Marcel die Zeitenliste an, dann fuhr Yari Montella (Barni Spark Ducati) mit 1:53,897 min beinahe eine halbe Sekunde schneller.



Yamaha-Aushängeschild Stefano Manzi setzte mit 1:53,626 min ein Ausrufezeichen und ist damit bereits auf hohem Niveau.



Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde 1:53,191 min im MotorLand Aragon drehte 2023 Nicolo Bulega (Ducati), der Pole-Rekord des Italieners aus dem gleichen Jahr steht bei 1:52,306 min.



Bis zum Fallen der karierten Flagge verbesserten zahlreiche Fahrer ihre Zeit, an Manzi kam aber keiner heran.



Kawasaki-Pilot Can Öncü brillierte als Zweiter, hinter dem Türken folgen mit Jorge Navarro und Montella zwei Ducati-Piloten, dann kommt mit Schrötter, Federico Caricasulo und Bahattin Sofuoglu ein Trio auf MV Agusta.



John McPhee brachte die beste Triumph auf Platz 10, Kaito Toba die schnellste Honda auf Position 20.