SSP in Aragon: Zwei Triumph und eine Honda zusätzlich

Das Teilnehmerfeld der Supersport-WM 2024 im MotorLand Aragon platzt mit 34 Piloten aus den Nähten. Mit insgesamt sechs Triumph ist das Aufgebot des britischen Herstellers so groß wie nie, auch Honda erhält Verstärkung.

Nur eine Woche nach Cremona in Norditalien geht die Supersport-WM 2024 im Hinterland von Spanien im MotorLand Aragon weiter. Erfreulich ist die Teilnahme eines spanischen Teams, das zwei zusätzliche Triumph in die Startaufstellung bringt. Zusammen mit den Motorrädern der permanenten Teams PTR und WPR sehen wir in Aragon also sechs Triumph Street Triple RS765!

PS Racing ist ein Team mit großen Ambitionen und nimmt neben der spanischen Supersport-Serie auch an der Junior-GP und der Frauen-WM teil. Mit dem Gaststart in Aragon ermöglicht man den Fünften und Siebten der nationalen Serie, der Spanier Joan Diaz Corbella sowie der Italiener Jacopo Cretaro, einen Start in der Supersport-Weltmeisterschaft. Corbella war bereits in Portimão 2022 mit einer Yamaha dabei, Cretaro bei fünf Events 2017 mit einer Suzuki.

Außerdem überrascht Petronas Honda einmal mehr mit dem Gaststart eines dritten Piloten. In Aragon wird der in Europa gänzlich unbekannte Azroy Hakeem Bin Anuar aus Malaysia eine dritte CBR600RR pilotieren.

In der Supersport-300 gibt Uriel Hidalgo Mimbrero vom Kawasaki-Team Deza-Box 77 sein WM-Debüt.