Stefano Manzi (Yamaha): «Sind noch im Titelrennen»

Mit zwei zweiten Plätzen ist Stefano Manzi der eigentliche Gewinner des Supersport-Meetings im MotorLand Aragon. Der Ten Kate Yamaha-Pilot holte die meisten Punkte und rückt dem zweiten WM-Rang immer näher.

Wie schon im vergangenen Jahr fährt Stefano Manzi eine erstaunliche Saison. Bei 17 Zielankünften holte der Italiener zwei Siege, zehn zweite Plätze, wurde dreimal Dritter und zweimal Vierter. Wären da nicht drei Nuller, würde der Yamaha-Pilot möglicherweise sogar die Gesamtwertung anführen und nicht als WM-Dritter 46 Punkte hinter Leader Adrian Huertas (Ducati) zurückliegen.

Manzi kann sich aber berechtigte Hoffnungen machen, Yari Montella (Ducati) vom zweiten WM-Rang zu verdrängen. Mit zwei zweiten Plätzen verkürzte der Ten Kate-Pilot auf nur noch fünf Punkte Rückstand auf seinen Landsmann. Zufrieden stellt das den 25-Jährigen aus Rimini nur bedingt.

«Für die Meisterschaft sind zweite Plätze nicht optimal, aber es ist ein angemessenes Ergebnis. Im letzten Sektor war ich nicht schnell genug», haderte Manzi, der im ersten Rennen die schnellste Rennrunde fuhr, mit dem Top-Speed seiner R6. «Wir hatten ein starkes Wochenende, abgesehen vom Qualifying, und dies ist nicht eine meiner Lieblingsstrecken. Daher ist es gut für uns, zweimal Zweiter zu werden. Auf jeden Fall sind wir noch nicht aus dem Titelkampf ausgeschieden. Es wird nicht einfach, aber wir werden unser Bestes geben.»

Teammanager Kervin Bos weiß um die Deffizite der der Yamaha. «Aragon ist die schwierigste Strecke des Jahres für uns, wegen der langen Geraden und der Next Generation Bikes. Estoril und Jerez sind zwei Strecken, die uns gut liegen, also werden wir dort voll angreifen», erklärte der Niederländer.

Bei noch zwei ausstehenden Rennwochenenden in Estoril und Jerez werden maximal 100 Punkte vergeben. Realistisch ist der Titelgewinn nicht, denn selbst wenn Manzi alle vier Rennen gewinnen würde, dürfte Huertas maximal vierte Plätze einfahren. Der Spanier holte in diesem Jahr aber zehn Siege und stand in 15 auf dem Podium.