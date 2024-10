Estoril, Lauf 2: Yamaha-Sieg, Ducati vor WM-Titel

Mit dem Sieg von Yamaha-Pilot Stefano Manzi im zweiten Lauf der Supersport-WM 2024 endete das Meeting in Estoril. Barni Ducati-Pilot Yari Montella stürzte in Führung liegend. Marcel Schrötter (MV Agusta) in den Top-10.

Die Startaufstellung für das zweite Rennen der beiden Supersport-Serien wird seit 2024 nach einem neuen Verfahren ermittelt: Nicht die Superpole allein zählt, sondern für die Top-9 die schnellste Rundenzeit aus Lauf 1. Ab Startplatz 10 wird die Reihenfolge der Superpole herangezogen. Die erste Reihe bestand daher aus Lauf-1-Sieger Yari Montella (Ducati), Adrian Huertas (Ducati) und Valentin Debise (Yamaha). Marcel Schrötter (MV Agusta) – im Qualifying Zwölfter – rückte auf Startplatz 7 nach vorn.

Bei Rennstart um 15:15 Uhr Ortszeit herrschte Sonnenschein und 24 Grad Celsius. Montella gewann den Start und kam bereit mit 0,8 sec Vorsprung aus der ersten Runde. Aber der als Vierter gestartete Stefano Manzi (Yamaha) und Huertas gingen den Speed des Italieners mit, die Lücke konnten sie jedoch nicht schließen. Doch in Runde 11 von 18 stürzte Montella und schied aus.

Fortan führte Manzi das Rennen an und der Ten Kate Yamaha-Pilot hielt sich mit schnellen Rundenzeiten Huertas vom Leib und gewann am Ende mit 2,4 sec Vorsprung deutlich. Durch diesen Ausgang braucht Huertas beim Finale in Jerez nur fünf Punkte einfahren, um die Weltmeisterschaft zu gewinnen.

Den Kampf um Platz 3 entschied Debise gegen seinen französischen Landsmann Lucas Mahias (beide Yamaha) für sich.

Bester MV Agusta-Pilot wurde etwas überraschend Bo Bendsneyder in seinem erst zweiten Rennen mit der F3 800 auf Platz 5. Marcel Schrötter kam nach einem verhaltenen Start nicht in Schwung und kreuzte als Zehnter die Ziellinie.

Bester Triumph-Pilot wurde Ondrej Vostatek auf der zwölften Position. Raffaele De Rosa brachte die QJ Motor auf Platz 16 ins Ziel. Am Hinterrad des chinesischen Motorrades erreichte Honda-Pilot Khairul Idham Bin Pawi Platz 17.

Weil Can Öncü nicht am Start stand und Guillermo Moreno nach einem Sturz mit vier Runden Rückstand das karierte Tuch sah, sprang für Kawasaki nur Platz 22 heraus.

So lief das Rennen:

Start: Montella vor Manzi, Mahias, Debise und Huertas in die erste Kurve. Schrötter Neunter. Sturz von Luke Power sowie Troy Bayliss und Tom Booth-Amos.



Runde 1: Montella 0,8 sec vor Manzi und Mahias. Huertas hat sich auf Platz 4 verbessert. Bendsneyder Sechster. Schrötter Elfter.



Runde 2: Huertas in 1:40,261 min vorbei an Mahias auf Platz 3. Schrötter Zehnter. Sturz Moreno.



Runde 3: Montella 0,9 sec vor Manzi und 1,5 sec vor Huertas.



Runde 4: Montella in 1:40,213 min mit der schnellsten Rennrunde.



Runde 5: Die Top-3 mit ähnlichen Rundenzeiten. Schrötter hängt hinter Sofuoglu weiter auf Platz 10 fest.



Runde 6: Montella in 1:40,117 min um 1,1 sec vor Manzi.



Runde 7: Manzi und Huertas gehen den Speed von Montella mit. Schrötter jetzt Neunter.



Runde 8: Die Top-3 unverändert.



Runde 9: Manzi verkürzt in 1:40,063 min auf 0,8 sec.



Runde 10: Schrötter verliert Platz 9 an Jorge Navarro.



Runde 11: Montella gestürzt! Manzi führt 1,7 sec vor Huertas und 5,3 sec vor Debise.



Runde 12: Sofuoglu vorbei an Schrötter (10.). Sturz Baldassarri.



Runde 13: Sturz Kaito Toba (Honda).



Runde 14: Manzi 2,2 sec vor Huertas. Bendsneyder vorbei an Caricasulo auf Platz 5.



Runde 15: Schrötter Zehnter.



Runde 16: Manzi 2,5 sec vor Huertas. Debise und Mahias kämpfen um Platz 3. Bendsneyder (5.) hat sich von Caricasulo abgesetzt.



Runde 17: Schrötter am Hinterrad von Navarro (9.)



Letzte Runde: Manzi gewinnt vor Huertas und Debise. Schrötter auf Platz 10.