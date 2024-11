Nach SSP-Reinfall: Althea Ducati mit Neustart 2025

Das 2022 eingeführte Next-Generation-Reglement bewegte Althea Racing zur Rückkehr in die Supersport-WM. Nachdem die vergangene Saison ein Reinfall war, stellte Genesio Bevilacqua sein Ducati-Team neu auf.

Sportlich war die Supersport-WM 2024 für Althea Racing ein Reinfall, was angesichts der Fahrerpaarung keine Überraschung war. Denn Niccolo Antonelli und Piotr Biesiekirski waren Rookies in der seriennahen Weltmeisterschaft, außerdem hatten sie in ihren vorherigen Meisterschaften keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Mit den Plätzen 17 und 26 der Gesamtwertung endete die Saison unter den Ansprüchen von Teambesitzer Genesio Bevilacqua.

Im kommenden Jahr tritt das italienische Ducati-Team daher mit zwei neuen Piloten an. Der Däne Simon Jespersen war bereits als neuer Mann bekannt und saß schon beim Saisonfinale in Jerez auf der V2-Panigale. Das zweite Motorrad wird von Leonardo Taccini pilotiert, der 2021 mit Orelac Kawasaki und 2022 mit Ten Kate Yamaha bereits zwei Saisons in der WM bestritten hatte und anschließend in nationale Serien wechselte.

Obwohl auch Jespersen und Taccini keine ausgewiesenen Siegfahrer auf WM-Niveau sind, glaubt Bevilacqua mit ihnen die richtigen Piloten für sein Projekt gefunden zu haben. «Mit Taccini und Jespersen bekräftigt das Althea-Team 2025, dass es jungen Menschen eine Chance geben und neue Talente im internationalen Motorradsport fördern will», sagte der Keramikunternehmer. «In diesem Bereich ist es immer noch möglich, zu überraschen. Was Althea immer ausgezeichnet hat, waren Mut und die Fähigkeit, Dinge zu verwirklichen. Die Erwartungen werden nicht immer erfüllt, aber das ist es, was ein Team, das in der Superbike-Szene schon so viel gewonnen hat, tun will. Simon und Leonardo spiegeln unsere Vorstellung vom Rennsport wider.»

Der 23-jährige Jespersen fährt seit 2018 vornehmlich in Spanien und half als Ersatzfahrer bei verschiedenen Teams in der Weltmeisterschaft aus. In Navarra 2021 fuhr Jespersen als Gaststarter einen beachtlichen achten Platz ein. «Ich bin überglücklich und aufgeregt, endlich meine erste volle Saison in der Supersport-WM zu bestreiten. Es war ein langer Weg bis hierher und ich bin begeistert, diese Herausforderung mit der Unterstützung eines so unglaublichen und erfahrenen Teams anzunehmen», freute sich Jespersen. «Ich bin bereit, alles zu geben und kann es kaum erwarten, loszulegen!»

Taccini wiederum kehrt gereift und als Dritter der italienischen Supersport-Serie (mit Ducati) zurück. «Ich möchte Genesio Bevilacqua für die großartige Gelegenheit danken, die er mir bietet», sagte der 22-Jährige. «Ich kann gar nicht beschreiben, wie glücklich ich bin, in der Weltmeisterschaft auf einer Ducati in den Farben von Althea Racing antreten zu können.»

Taccini und Jespersen nahmen erfolgreich am Saisonfinale der spanischen SSP-Serie mit Althea Ducati teil. Der Italiener holte zwei zweite, der Däne zwei fünfte Plätze.

Teams & Fahrer Supersport-WM 2025:

Ducati:

Feel Racing: Philipp Öttl (D)

EAB: Loris Veneman (NL)

Wepol: Marcel Schrötter (D), Ondrej Vostatek (CZ)

Althea: Simon Jespersen (DK), Leonardo Taccini (I)

Orelac: Jorge Navarro (E)

D34G: noch offen

Renzi Corse: ?



Yamaha:

Evan Bros: Can Öncü (TR), Aldi Mahendra (IND)

Pata Ten Kate: Stefano Manzi (I), Yuki Okamoto (J)

GMT94: Lucas Mahias (F), Michael Rinaldi (I)

VFT: Niccolo Antonelli (I), noch offen



MV Agusta:

Motozoo: Luke Power (AUS), Federico Caricasulo (I)

MV Agusta Reparto Corse: Bo Bendsneyder (NL), Debise?



Honda:

Petronas MIE: Toba?



Kawasaki:

Kawasaki WorldSSP: Jeremy Alcoba (E)

MTM: noch offen

Prodina: noch offen



Triumph:

PTR: Tom Booth-Amos, Bayliss?



QJMotor:

QJMotor Factory: Raffaele De Rosa (I), noch offen