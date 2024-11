7. Ducati besetzt: EAB-Team verpflichtet 18-Jährigen

Mit voraussichtlich zehn Motorrädern wird Ducati in der Supersport-WM 2025 stärker vertreten sein als jeder andere Hersteller. 300er-Vizeweltmeister Loris Veneman bekommt im EAB-Team eine große Chance.

Im Herbst 2023 entschied sich das Team EAB Racing von Ferry Schoenmakers von Yamaha auf Ducati umzusteigen. Weil der Teamchef schon länger gesundheitlich angeschlagen ist, übergab er die Aufgaben nach und nach an seinen Technikchef Kor Veldman. Der Niederländer hat im Team Ten Kate Honda mit Fabien Foret (2002) und Chris Vermeulen (2003) die Supersport-WM gewonnen, 2007 war er Crew-Chief von James Toseland, als der Engländer für Honda den letzten Superbike-WM-Titel eroberte.

Nach sechs aufeinanderfolgenden Triumphen von Yamaha seit 2017 übernahm Ducati in der Supersport-WM die führende Rolle und gewann 2023 mit Nicolo Bulega und 2024 mit Adrian Huertas den Titel. Diese Überlegenheit weckte Begehrlichkeiten bei Teams anderer Hersteller, 2025 sehen wir voraussichtlich sieben Ducati-Teams mit zehn Fahrern in der Startaufstellung.

Das EAB-Team hat sich während des Saisonfinales in Jerez mit Loris Veneman geeinigt, dessen Vater Barry selbst Weltmeisterschaft fuhr, später für den niederländischen Verband KNMV arbeitete und die Karriere des 18-Jährigen auf Schritt und Tritt begleitet.

2023 und 2024 trat Loris in der Supersport-300-Klasse an und wurde diese Saison Vizeweltmeister. «Ich wollte, dass er nächstes Jahr auf jeden Fall Supersport-WM fährt, weil die Jungs auf den 300ern keine gute fahrerische Ausbildung bekommen», erzählte Barry SPEEDWEEK.com. «Dort kommt es zu viel auf das Gewicht und den Windschatten an. EAB ist ein gutes Team, dass es lauter Niederländer sind, wird es Loris einfacher machen.»

«Ich bin glücklich und stolz, nach zwei Jahren auf der 300er in die Supersport-WM aufzusteigen», hielt Youngster Loris fest. «Ich weiß, dass ich dieses Jahr das Maximum herausgeholt habe und ich fühle mich bereit, den nächsten Schritt zu machen. Ich möchte mich bei MTM Kawasaki und meinen Teamkollegen für die Unterstützung der letzten zwei Jahre bedanken. Bald werde ich anfangen, die Ducati zu fahren, und ich freue mich schon sehr darauf. Ich habe mein körperliches Trainingsprogramm bereits intensiviert und bin froh, dass es nicht mehr nur darum geht, Gewicht zu verlieren. Ich möchte mich bei Pjotr Groenenberg vom EAB Racing Team bedanken, der mir diese Chance gibt, und einen besonderen Dank an Daniel van Slochteren für seinen Rat und seine Hilfe während meiner gesamten Karriere. Ich werde so hart arbeiten und lernen wie ich kann, um die maximale Leistung zu zeigen.»

Teams & Fahrer Supersport-WM 2025:



Ducati:

Feel Racing: Philipp Öttl (D)

EAB: Loris Veneman (NL)

Wepol: Marcel Schrötter (D), Ondrej Vostatek (CZ)

Althea: Simon Jespersen (DK), Leonardo Taccini (I)

VerdNatura Orelac: Jorge Navarro (E)

D34G: noch offen

Renzi Corse: van Straalen?



Yamaha:

Evan Bros: Can Öncü (TR), Aldi Mahendra (IND)

Pata Ten Kate: Stefano Manzi (I), Yuki Okamoto (J)

GMT94: Lucas Mahias (F), Michael Rinaldi (I)

VFT: Niccolo Antonelli (I), noch offen



MV Agusta:

Motozoo Me Air: Luke Power (AUS), Federico Caricasulo (I)

MV Agusta Reparto Corse: Bo Bendsneyder (NL), Debise?, van Straalen?



Honda:

Petronas MIE: Toba?



Kawasaki:

Kawasaki WorldSSP: Jeremy Alcoba (E)

MTM: noch offen

Prodina: noch offen



Triumph:

PTR: Tom Booth-Amos (GB), Oliver Bayliss (AUS)



QJMotor:

QJMotor Factory: Raffaele De Rosa (I), noch offen