Davide Giugliano: SSP-Neustart 2025 mit neuen Fahrern

Mit den Australiern Oli Bayliss und Tom Edwards hatte Davide Giugliano keinen Erfolg. Für die Supersport-WM 2025 stellt der Italiener sein Ducati-Team mit Glenn van Straalen und Eduardo Montero neu auf.

Seit 2022 betreibt der frühere Superbike-Pilot Davide Giugliano ein eigenes Ducati-Team D34G in der Supersport-WM. Mit Oli Bayliss verpflichtete der 35-Jährige den Sohn seines früheren Teamkollegen Troy Bayliss. Mit Tom Edwards pilotierte die zweite V2 ebenfalls ein Australier.

Schon im ersten Saisonrennen auf Phillip Island sorgte Bayliss als Fünfter für das beste Ergebnis im gesamten Jahr für D34G. Der 21-Jährige beendete die Saison jedoch nur als WM-14. Edwards glänzte in Assen im Regen ebenfalls auf Platz 5 und wurde 21. der Gesamtwertung.

Der Römer tauscht beide Fahrer aus. «Zunächst einmal möchte ich unseren ehemaligen Fahrern alles Gute wünschen, denn wir haben für 2025 ein komplett neues Aufgebot, das aus zwei jungen und talentierten Fahrern besteht», meinte Giugliano.

Neues Aushängeschild wird Glenn van Straalen. Der Niederländer gewann in diesem Jahr das verregnete zweite Rennen in Assen und holte einen dritten Platz auf feuchter Piste in Magny-Cours (Lauf 1). Das zweite Motorrad übernimmt der Spanier Eduardo Montero, der in diesem Jahr die spanische Stock-100-Serie gewinnen konnte.

«Glenn ist einer von nur fünf Siegern in der vergangenen Saison und konnte zudem Podiumsplätze erreichen. Wir waren auf der Suche nach einem Fahrer, der über Erfahrung und Speed verfügt», erklärte der Teamchef seine Wahl. «Edu ist ein junger Fahrer, der an der WorldSSP Challenge teilnehmen wird. Es ist eine sehr interessante Besetzung für eine Serie, die in Bezug auf den Wettbewerb immer weiter wächst, aber wir wissen, dass wir darin eine wichtige Rolle spielen können.»

Teams & Fahrer Supersport-WM 2025:

Ducati:

Feel Racing: Philipp Öttl (D)

EAB: Loris Veneman (NL)

Wepol: Marcel Schrötter (D), Ondrej Vostatek (CZ)

Althea: Simon Jespersen (DK), Leonardo Taccini (I)

VerdNatura Orelac: Jorge Navarro (E), Xavier Cardelus (AND)

D34G: Glenn van Straalen (NL), Eduardo Montero (E)

Renzi Corse: Debise? Baldassarri?



Yamaha:

Evan Bros: Can Öncü (TR), Aldi Mahendra (IND)

Pata Ten Kate: Stefano Manzi (I), Yuki Okamoto (J)

GMT94: Lucas Mahias (F), Michael Rinaldi (I)

VFT: Niccolo Antonelli (I), noch offen



MV Agusta:

Motozoo Me Air: Luke Power (AUS), Federico Caricasulo (I)

Reparto Corse: Bo Bendsneyder (NL), Filippo Farioli (I)



Honda:

Petronas MIE: Kaito Toba (J), Khairul Idham Pawi (MAL)



Kawasaki:

Kawasaki WorldSSP: Jeremy Alcoba (E)

MTM: noch offen



Triumph:

PTR: Tom Booth-Amos (GB), Oliver Bayliss (AUS)



QJMotor:

QJMotor Factory: Raffaele De Rosa (I), Niki Tuuli (FIN)