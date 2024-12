Letztes Ducati-Team fix: Renzi Corse mit Debise

Als letztes Ducati-Team bestätigte Renzi Corse den Nachfolger von Simone Corsi für die Supersport-WM 2025. Für regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com ist es nicht überraschend, dass es sich um Valentin Debise handelt.

Renzi Corse Ducati stieg in diesem Jahr in die Supersport-Weltmeisterschaft ein, verzichtete aber auf den Saisonauftakt in Australien und ließ Simone Corsi die WorldSSP-Challenge bestreiten – und gewann diese Wertung. Nachdem der 37-jährige Corsi zukünftig als Moto2-Testfahrer für Forward Racing tätig sein wird, erweitert Teameigner Stefano Renzi sein Engagement und wird 2025 auch das Überseerennen in Australien bestreiten – und sicherte sich mit Valentin Debise die Dienste eines starken Piloten.

Der Franzose beendete die vergangenen zwei Saisons in den Top-5 und war nach Stefano Manzi zweitbester Yamaha-Pilot. «Unser Ziel war es, die Challenge zu gewinnen, und genau das haben wir geschafft», betonte Renzi. «Jetzt sind wir bereit für ein neues Abenteuer, bei dem wir auch bei außereuropäischen Rennen antreten – und zwar mit einem Fahrer vom Kaliber eines Valentin Debise. Ich habe großes Vertrauen in ihn.»

Eine Überraschung ist die Verpflichtung des 32-Jährigen aus Albi freilich nicht: Debise hat beim Jerez-Test die Ducati V2 bereits ausprobiert. «Und ich muss sagen, dass sie mir sehr gut gefällt», sagte der Routinier. «Sie ist ein ganz anderes Motorrad, als die, die ich bisher gefahren bin. Das Team ist aber hervorragend vorbereitet, und ich habe mich sofort wohlgefühlt mit ihnen. Ich bin sicher, dass ich mich schnell anpassen kann und kann es kaum erwarten, wieder auf die Strecke zu gehen und dieses neue Abenteuer zu beginnen!»

Für die Supersport-WM 2025 sind nur noch wenige Plätze frei. Die Ducati-Teams sind alle besetzt.

Teams & Fahrer Supersport-WM 2025:



Ducati:

Feel Racing: Philipp Öttl (D)

EAB: Loris Veneman (NL)

WRP: Marcel Schrötter (D), Ondrej Vostatek (CZ)

Althea: Simon Jespersen (DK), Leonardo Taccini (I)

VerdNatura Orelac: Jorge Navarro (E), Xavier Cardelus (AND)

D34G: Glenn van Straalen (NL), Eduardo Montero (E)

Renzi Corse: Valentin Debise (F)



Yamaha:

Evan Bros: Can Öncü (TR), Aldi Mahendra (IND)

Pata Ten Kate: Stefano Manzi (I), Yuki Okamoto (J)

GMT94: Lucas Mahias (F), Michael Rinaldi (I)

VFT: Niccolo Antonelli (I), noch offen



MV Agusta:

Motozoo Me Air: Luke Power (AUS), Federico Caricasulo (I)

Reparto Corse: Bo Bendsneyder (NL), Filippo Farioli (I)



Honda:

Petronas MIE: Kaito Toba (J), Khairul Idham Pawi (MAL)

Honda France: Corentin Perolari (F), Ana Carrasco (E)



Kawasaki:

Kawasaki WorldSSP: Jeremy Alcoba (E)

MTM: noch offen



Triumph:

PTR: Tom Booth-Amos (GB), Oliver Bayliss (AUS)



QJMotor:

QJMotor Factory: Raffaele De Rosa (I), Niki Tuuli (FIN)