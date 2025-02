Phillip Island, 2. Session: Ständige Unterbrechungen

Bei wärmeren Bedingungen am Montagnachmittag waren für die Fahrer der Supersport-WM bei den Tests in Australien keine Verbesserungen möglich. Philipp Öttl und Marcel Schrötter wurden Dritter und Vierter.

Bo Bendsneyder aus dem Team MV Agusta Reparto Corse hat in der ersten Test-Session am Montagvormittag mit 1:32,127 min für die überragende Bestzeit gesorgt, der Niederländer war damit um 7/10 sec schneller als der Zweite Philipp Öttl aus dem Ducati-Team Feel Racing.

Bei schönem Wetter mit spätsommerlichen 18 Grad Celsius schob sich Bendsneyder in der zweiten Session über 110 Minuten nach einer halben Stunde mit 1:32,976 min auf dem Zeitenmonitor an die Spitze, Öttl und Marcel Schrötter (WRP Ducati) lagen in dem Moment auf den Rängen 3 und 4.

Zur Halbzeit führte der Niederländer mit 1:32,912 min und lag damit 0,095 sec vor dem Zweiten Valentin Debise (Renzi Corse Ducati).



Die Session war geprägt von mehreren längeren Unterbrechungen wegen Stürzen oder Vögeln auf der Strecke; nach dem Abflug von Federico Caricasulo (Motozoo ME Air MV Agusta) wurde sie vorzeitig beendet.



Damit blieb Bendsneyder vor Debise, Öttl und Schrötter.

Oliver Bayliss brachte die beste Triumph auf Platz 6, Can Öncü wurde mit der Yamaha Siebter und Jeremy Alcoba mit der einzigen Kawasaki im Feld 13. Kaito Toba strandete mit der Honda auf Position 17.

Von den Bestmarken auf Phillip Island sind die Zeiten am Montag ein gutes Stück entfernt. Die schnellste Rennrunde drehte Yari Montella (Ducati) 2024 in 1:31,271 min. Den Streckenrekord hält Stefano Manzi (Yamaha) mit 1:31,249 min, aufgestellt im Warm-up desselben Jahres.

Supersport-Tests Phillip Island, Montag, 2. Session:

1. Bo Bendsneyder (NL), MV Agusta, 1:32,912 min

2. Valentin Debise (F), Ducati, +0,095 sec

3. Philipp Öttl (D), Ducati, +0,204

4. Marcel Schrötter (D), Ducati, +0,219

5. Federico Caricasulo (I), MV Agusta, +0,564

6. Oliver Bayliss (AUS), Triumph, +0,651

7. Can Öncü (TR), Yamaha, +0,712

8. Jauma Masia (E), Ducati, +0,735

9. Lucas Mahias (F), Yamaha, +0,845

10. Luke Power (AUS), MV Agusta, +0,966

11. Niccolo Antonelli (I), Yamaha, +1,091

12. Michael Rinaldi (I), Yamaha, +1,219

13. Jeremy Alcoba (E), Kawasaki, +1,241

14. Filippo Farioli (I), MV Agusta, +1,264

15. Tom Booth-Amos (GB), Triumph, +1,420

16. Xavier Cardelus (AND), Ducati, +1,603

17. Kaito Toba (J), Honda, +1,631

18. Glenn van Straalen (NL), Ducati, +1,650

19. Stefano Manzi (I), Yamaha, +1,788

20. Ondrej Vostatek (CZ), Ducati, +1,892

21. Yuki Okamoto (J), Yamaha, +2,622

22. Leonardo Taccini (I), Ducati, +2,733

23. Simon Jespersen (DK), Ducati, +1,644

24. Syarifuddin Azman (MAL), Honda, +3,194

25. Loris Veneman (NL), Ducati, +4,448

26. Loic Arbel (F), MV Agusta, +4,471

27. Aldi Mahendra (IND), Yamaha, +5,148

Supersport-Tests Phillip Island, Montag, 1. Session:

1. Bo Bendsneyder (NL), MV Agusta, 1:32,127 min

2. Philipp Öttl (D), Ducati, +0,700 sec

3. Jauma Masia (E), Ducati, +1,049

4. Valentin Debise (F), Ducati, +1,051

5. Marcel Schrötter (D), Ducati, +1,053

6. Filippo Farioli (I), MV Agusta, +1,104

7. Lucas Mahias (F), Yamaha, +1,113

8. Can Öncü (TR), Yamaha, +1,148

9. Tom Booth-Amos (GB), Triumph, +1,169

10. Oliver Bayliss (AUS), Triumph, +1,454

11. Stefano Manzi (I), Yamaha, +1,478

12. Jeremy Alcoba (E), Kawasaki, +1,566

13. Federico Caricasulo (I), MV Agusta, +1,619

14. Simon Jespersen (DK), Ducati, +1,644

15. Xavier Cardelus (AND), Ducati, +1,651

16. Luke Power (AUS), MV Agusta, +1,806

17. Ondrej Vostatek (CZ), Ducati, +1,839

18. Glenn van Straalen (NL), Ducati, +1,979

19. Aldi Mahendra (IND), Yamaha, +1,994

20. Kaito Toba (J), Honda, +2,194

21. Michael Rinaldi (I), Yamaha, +2,391

22. Niccolo Antonelli (I), Yamaha, +2,754

23. Leonardo Taccini (I), Ducati, +2,775

24. Yuki Okamoto (J), Yamaha, +3,995

25. Loris Veneman (NL), Ducati, +5,234

26. Loic Arbel (F), MV Agusta, +5,350

27. Syarifuddin Azman (MAL), Honda, keine Zeit