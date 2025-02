Philipp Öttl (2.): Mit Ducati zurück an die Spitze

Philipp Öttl am Montag in Australien

Supersport-WM-Rückkehrer Philipp Öttl (Feel Racing Ducati) hat seine starken Zeiten während des Winters in Europa bestätigt und den ersten Tag der offiziellen Dorna-Tests in Australien als Zweiter beendet.

Montag und Dienstag testen die Supersport-Piloten auf der idyllischen Rennstrecke Phillip Island, zwei Autostunden von Melbourne entfernt, um sich auf den WM-Auftakt am kommenden Wochenende an gleicher Stelle vorzubereiten.

Mit Platz 2 hinter Bo Bendsneyder (MV Agusta) in der kombinierten Zeitenliste beider Sessions konnte Philipp Öttl am Montag nahtlos an seine hervorragenden Leistungen während der Wintertests in Europa anknüpfen. Lediglich der Rückstand von 0,7 sec auf den Niederländer passt nicht ins Bild.

«Wir haben zum Schluss der ersten Session einen neuen Reifen reingesteckt, ich fuhr damit aber nur eine Runde und die war nicht besonders gut», erzählte der Bayer beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Den Rückstand muss man ein bisschen relativ sehen. Bendsneyder ist aber sicher schnell, definitiv, der MV liegt die Strecke auch ganz gut.»

Wie der Großteil der Spitzenpiloten drehte Öttl seine beste Runde am Vormittag, als der Asphalt über 10 Grad Celsius kälter war. «Wenn es hier kühler ist, dann ist der Grip super», meinte der Dritte der Supersport-WM 2020, damals auf Kawasaki. «Und der Wind macht auf dieser Strecke sau viel aus.»

Für sein neues Team Feel Racing findet der 28-Jährige nur lobende Worte. «Wir haben ruhig gearbeitet und Schritt für Schritt ein paar Kleinigkeiten verändert.» Dass sich das nicht in einer Zeitverbesserung niederschlug, schreibt Öttl neben den Bedingungen auch der Tatsache zu, dass er fast nur mit gebrauchten Reifen fuhr. «Ich drehte viele Runden, das war mir vor allem wichtig. Ich brauche das richtige Gefühl und will in die Strecke reinfinden. Das Motorrad war nicht schlecht.»

Supersport-Tests Phillip Island, Montag, 2. Session:

1. Bo Bendsneyder (NL), MV Agusta, 1:32,912 min

2. Valentin Debise (F), Ducati, +0,095 sec

3. Philipp Öttl (D), Ducati, +0,204

4. Marcel Schrötter (D), Ducati, +0,219

5. Federico Caricasulo (I), MV Agusta, +0,564

6. Oliver Bayliss (AUS), Triumph, +0,651

7. Can Öncü (TR), Yamaha, +0,712

8. Jauma Masia (E), Ducati, +0,735

9. Lucas Mahias (F), Yamaha, +0,845

10. Luke Power (AUS), MV Agusta, +0,966

11. Niccolo Antonelli (I), Yamaha, +1,091

12. Michael Rinaldi (I), Yamaha, +1,219

13. Jeremy Alcoba (E), Kawasaki, +1,241

14. Filippo Farioli (I), MV Agusta, +1,264

15. Tom Booth-Amos (GB), Triumph, +1,420

16. Xavier Cardelus (AND), Ducati, +1,603

17. Kaito Toba (J), Honda, +1,631

18. Glenn van Straalen (NL), Ducati, +1,650

19. Stefano Manzi (I), Yamaha, +1,788

20. Ondrej Vostatek (CZ), Ducati, +1,892

21. Yuki Okamoto (J), Yamaha, +2,622

22. Leonardo Taccini (I), Ducati, +2,733

23. Simon Jespersen (DK), Ducati, +1,644

24. Syarifuddin Azman (MAL), Honda, +3,194

25. Loris Veneman (NL), Ducati, +4,448

26. Loic Arbel (F), MV Agusta, +4,471

27. Aldi Mahendra (IND), Yamaha, +5,148

Supersport-Tests Phillip Island, Montag, 1. Session:

1. Bo Bendsneyder (NL), MV Agusta, 1:32,127 min

2. Philipp Öttl (D), Ducati, +0,700 sec

3. Jauma Masia (E), Ducati, +1,049

4. Valentin Debise (F), Ducati, +1,051

5. Marcel Schrötter (D), Ducati, +1,053

6. Filippo Farioli (I), MV Agusta, +1,104

7. Lucas Mahias (F), Yamaha, +1,113

8. Can Öncü (TR), Yamaha, +1,148

9. Tom Booth-Amos (GB), Triumph, +1,169

10. Oliver Bayliss (AUS), Triumph, +1,454

11. Stefano Manzi (I), Yamaha, +1,478

12. Jeremy Alcoba (E), Kawasaki, +1,566

13. Federico Caricasulo (I), MV Agusta, +1,619

14. Simon Jespersen (DK), Ducati, +1,644

15. Xavier Cardelus (AND), Ducati, +1,651

16. Luke Power (AUS), MV Agusta, +1,806

17. Ondrej Vostatek (CZ), Ducati, +1,839

18. Glenn van Straalen (NL), Ducati, +1,979

19. Aldi Mahendra (IND), Yamaha, +1,994

20. Kaito Toba (J), Honda, +2,194

21. Michael Rinaldi (I), Yamaha, +2,391

22. Niccolo Antonelli (I), Yamaha, +2,754

23. Leonardo Taccini (I), Ducati, +2,775

24. Yuki Okamoto (J), Yamaha, +3,995

25. Loris Veneman (NL), Ducati, +5,234

26. Loic Arbel (F), MV Agusta, +5,350

27. Syarifuddin Azman (MAL), Honda, keine Zeit