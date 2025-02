Phillip Island, 4. Session: MV Agusta dominierte

Mit der vierten Session der Supersport-WM 2025 ging der Dorna-Test auf Phillip Island zu Ende. Während Philipp Öttl verzichtete, fuhr Marcel Schrötter (Ducati) auf Platz 5. Schnellster war Bo Bendsneyder (MV Agusta).

Während der dritten Session am Vormittag begann es zu regnen, weshalb den Piloten der Supersport-Kategorie wertvolle Zeit auf dem Phillip-Island-Circuit genommen wurde. Zu Beginn der vierten und letzten Test-Session war der Asphalt aber wieder trocken, und ab der ersten Minute stürmten die Fahrer auf die Strecke. Nach seinem Sturz in der dritten Session verzichtete Philipp Öttl (Ducati). D34G Racing setzte den Australier Harrison Voight auf die Ducati des verletzten Glenn van Straalen, der am Montag gestürzt war.

Der bisher so stark agierende Bo Bendsneyder (MV Agusta) beeindruckte gleich zu Beginn mit mittleren 1:32 min Rundenzeiten, nach einer halben Stunde hatte der Niederländer sich auf eine 1:32,138 min gesteigert und führte um fast 0,7 sec vor seinem Teamkollegen Filippo Farioli und dem Ducati-Trio Valentin Debise, Xavi Cardelus und Marcel Schrötter. Can Öncü folgte als bester Yamaha-Pilot als Sechster.

Nach einer Stunde führte Bendsneyder weiterhin die Zeitenliste an. Erster Verfolger war Valentin Debise mit 0,2 sec Rückstand. Mit einer halben Sekunde Rückstand folgte Jaume Masia (Ducati) ein weiterer Moto2-Umsteiger.

Während viele Supersport-Teams mit kurzen Stints weiter an der Abstimmung der Motorräder feilten, überzeugte Bendsneyder mit einer Rennsimulation mit mittleren 1:32 min. Der 25-Jährige aus Rotterdam kommt mit der F3 800RR offenkundig blendend zurecht, allerdings war MV Agusta auch im vergangenen Jahr auf Phillip Island konkurrenzfähig.

30 Minuten vor dem Ende übernahm Orelac-Pilot Masia mit der Ducati in 1:32,129 min die Führung. Damit war der Spanier nur 0,002 sec langsamer als Bendsneyder auf der bisher schnellsten Rundenzeit am Montag. Überraschend tauchte mit Kaito Toba mit 0,8 sec Rückstand ein Honda-Pilot auf Platz 8 auf und in den Top-10 waren drei Yamaha R9 platziert. Marcel Schrötter (Ducati) folgte als Elfter.

In den letzten Minuten gingen einige Piloten auf Zeitenjagd. Bendsneyder sorgte in 1:31,595 min für eine MV-Agusta-Bestzeit beim Phillip-Island-Test. Zum Vergleich: Den Streckenrekord hält Stefano Manzi (Yamaha R6) mit 1:31,249 min, ungewöhnlicherweise aufgestellt im Warm-up 2024.

Mit über 0,5 sec Rückstand folgen Masia und Debise zwei Ducati. Mit der viertbesten Zeit wurde Can Öncü bester Yamaha-Pilot. Hinter Schrötter (Ducati) und Farioli (MV Agusta) rückte Oli Bayliss als Siebter Triumph ins rechte Licht. Honda-Pilot Toba fiel auf Platz 12 zurück.