Verletzter Philipp Öttl: Ein winziger Funken Hoffnung 20.02.2025 - 02:42 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Um auf einem Rennmotorrad sitzen zu können, braucht es fast die volle Kniebeugung

Das Knie von Philipp Öttl ist nach seinem Sturz in Australien am Dienstag dick geschwollen, es schmerzt und der Bewegungsumfang ist eingeschränkt. Ob er am Freitag im FP1 der Supersport-WM fahren kann, ist fraglich.