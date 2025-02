Knieschmerzen: Philipp Öttls WM-Auftakt ist gefährdet

Philipp Öttl hat sich am Dienstag bei seinem Ausrutscher während der Supersport-Tests in Australien böse am Knie weh getan. Reicht hochlegen und kühlen, damit er beim Saisonstart am Wochenende fahren kann?

Am Montag brillierte Supersport-Rückkehrer Philipp Öttl mit der zweitbesten Zeit hinter Bo Bendsneyder (MV Agusta), für den Dienstag war eine gute Basis gelegt. Dann passierte der Sturz am Eingang von Kurve 6.



«Ich bin anders reingefahren und war etwas von der Linie, da ist mir das Vorderrad weggerutscht», schilderte der mit Adrenalin vollgepumpte Bayer, als ihn SPEEDWEEK.com in der Box seines Teams Feel Racing Ducati aufsuchte. «Das linke Knie habe ich mir ganz schön verdreht, ich kann froh sein, dass nichts kaputt ging – das Motorrad ist über mich drüber gefallen. Ich habe erst mal ein paar Minuten gebraucht, bis es nicht mehr ganz so wehgetan hat.»

Weil es in den letzten 30 Testminuten in allen Sektoren tröpfelte, verzichtete Öttl auf die restliche Session. In der vierten und letzten Trainingseinheit am Nachmittag fuhr er auch nicht. «Als ich mich aufs Motorrad setzte, musste ich feststellen, dass es nicht geht», meinte der 28-Jährige am Dienstagabend niedergeschlagen. «Ich kann das Bein nicht abwinkeln, so kann ich nicht fahren.»

Öttls Knie ist etwas geschwollen, gerissen oder gebrochen ist laut ärztlicher Diagnose nichts. «Ich hoffe, dass ich es fürs Wochenende hinkriege, aber sicher bin ich mir nicht. Die von der Clinica sind am Schauen, aber außer Knie hochlagern und kühlen kann ich nicht viel machen. Ich weiß jetzt schon, dass das am Mittwoch nicht besser ist. Ich kann einigermaßen in die Hocke gehen, ich komme mit dem Fuß aber nicht nach hinten zum Schalten, die Beweglichkeit ist nicht da.»



Am Donnerstag muss Öttl zur Untersuchung zu den Rennärzten, um die Freigabe für den Freitag zu bekommen.